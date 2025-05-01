Призеры Олимпиады-2018 Майя и Алекс Шибутани возобновили карьеру

Призеры Олимпиады танцоры на льду Майя и Алекс Шибутани возобновили карьеру.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания США. Спортсмены будут готовиться к сезону-2025/26 под руководством Марины Зуевой и Массимо Скали.

В активе Шибутани две бронзы Олимпийских игр-2018 (личная и командная) и три медали чемпионатов мира. Они завершили карьеру после сезона-2017/18.

«Последние семь лет были для нас вызовом и вдохновили нас так, как мы и не ожидали. Я очень счастлива и благодарна за то, что я здорова и могу принять решение вернуться в спорт, который я люблю», – сказала 30-летняя Майя.

«Наш опыт и новые навыки, которые мы приобрели за время, проведенное вне соревнований, позволили нам по-другому взглянуть на вещи и открыли новые захватывающие возможности.

Мы не принимаем все это как должное. Мы действительно наслаждаемся процессом и с нетерпением ждем новых совместных выступлений и соревнований», – добавил ее 34-летний брат Алекс.