Медведева о Cизероне и Фурнье-Бодри: «Есть вероятность, что им будут занижать оценки, потому что все привыкли к эталонному катанию с Пападакис»
«Они очень самобытные спортсмены, они не похожи ни на кого. Это большая редкость, когда выбивается по стилю, по хореографии, по видению фигурного катания в общем.
Эти два спортсмена могут как сделать что-то очень интересное. И как мы уже знаем, есть опыт гениальных спортсменов, которые вставали в пару и, к сожалению, у них не получалось, не было такого симбиоза.
Сейчас не приведу пример, было много спортсменов, которые пытались встать в пару... Я не подготовился к этому вопросу, но они точно были», – сказал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.
«Очень сложно из-за того, что они такой огромный путь до олимпийского серебра, потом до золота прошли с Габриэлой, и сейчас он выйдет в новый сезон с новой партнершей. Я уверена, что им понадобится пара сезонов точно, для того, чтобы нам всем, особенно судьям, намылить глаз, что это абсолютно новая пара.
Естественно, это будет так: «С Габриэлой было лучше». Есть вероятность, что на этом фоне им и оценки будут занижать, потому что все равно все привыкли к эталонному катанию, как Пападакис – Сизерон.
Есть Сизерон, нет Пападакис – что-то новое такое, людям надо привыкнуть», – отметила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».
«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис
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