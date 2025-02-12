Алина Горбачева выступит в финале Гран-при в Красноярске. Ранее она сообщала, что получила травму
Фигуристка Алина Горбачева выступит в финале Гран-при России.
Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.
Горбачева опубликовала фото авиабилета. Ранее она рассказывала, что получила травму паха из-за неудачного падения на тренировке и не может прыгать с левой ноги, поэтому ее участие в финале под вопросом.
«Большое спасибо врачам, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы я смогла поехать на старт! До встречи в Красноярске!», – написала призер чемпионата России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Горбачевой
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