Станислава Константинова: «Между российскими и международными соревнованиями космическая разница. Это другая ответственность, другие судьи, другие оценки»

Константинова считает, что российским фигуристам будет тяжело после допуска.

«Мы не отстаем, но отсутствие международных стартов очень сильно влияет, потому что у молодого поколения нет международного опыта. Наши спортсмены все потрясающе талантливы, но это играет очень большую роль, так как между российскими и международными соревнованиями космическая разница. Это другая ответственность, другие судьи, другие оценки. Ребятам очень нужен этот опыт.

Думаю, что первый сезон после допуска для нас будет тяжелый, потому что нет рейтинга, они, вероятно, будут ставить очень высокие компоненты, будут придерживать молодых. Нам необходимо терпение, потому что все равно необходимо несколько сезонов, чтобы вернуть былые позиции», – сказала Станислава Константинова .