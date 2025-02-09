  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Станислава Константинова: «Между российскими и международными соревнованиями космическая разница. Это другая ответственность, другие судьи, другие оценки»
3

Станислава Константинова: «Между российскими и международными соревнованиями космическая разница. Это другая ответственность, другие судьи, другие оценки»

Константинова считает, что российским фигуристам будет тяжело после допуска.

«Мы не отстаем, но отсутствие международных стартов очень сильно влияет, потому что у молодого поколения нет международного опыта. Наши спортсмены все потрясающе талантливы, но это играет очень большую роль, так как между российскими и международными соревнованиями космическая разница. Это другая ответственность, другие судьи, другие оценки. Ребятам очень нужен этот опыт.

Думаю, что первый сезон после допуска для нас будет тяжелый, потому что нет рейтинга, они, вероятно, будут ставить очень высокие компоненты, будут придерживать молодых. Нам необходимо терпение, потому что все равно необходимо несколько сезонов, чтобы вернуть былые позиции», – сказала Станислава Константинова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Legalbet
logoсборная России
logoСтанислава Константинова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мы стоим в лифте с человеком из ФФКР, а у нас там алкашки в рюкзаке». Медведева и Скопцова рассказали истории из жизни
18818 октября 2024, 13:05
Константинова о том, что не показала номер с «Русского вызова»: «Я оставила эту идею. Номер вызывает у меня очень негативные эмоции»
871 июня 2024, 17:10
Станислава Константинова: «Фигурное катание сейчас приносит мне неплохой доход. Могу себя полностью обеспечить, даже больше, чем нужно»
601 апреля 2024, 09:14
Рекомендуем
Главные новости
Дрозд об операции Шичиной: «Восстановление идет в плановом режиме. Надеемся в скором времени восстановить тренировки в зале, а затем и на льду»
7сегодня, 16:28
Наталья Бестемьянова: «Помимо всех ультра‑си, Костылева обладает необыкновенной харизмой, хореографичностью и сбалансированным катанием»
126сегодня, 15:33
Елена Радионова: «У Костылевой большой талант, очень артистичная девочка. Видна работа Плющенко и его команды»
99сегодня, 14:28
Глеб Гончаров об ориентирах в фигурном катании: «По катанию – Пападакис и Сизерон. А в плане отношения в паре, компонентов – Виртью и Моир»
22сегодня, 14:08
Дмитрий Губерниев: «Для меня Валиева была и остается чистой и честной спортсменкой, но есть правила, которые мы, к сожалению, нарушили»
58сегодня, 13:36
Алина Горбачева: «Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить»
88сегодня, 13:33
Нугуманова о том, что ей разбили стекло машины: «Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека»
32сегодня, 12:23
Костомаров об опросе ВЦИОМ, где его назвали спортсменом года: «Я давно уже не спортсмен. А Овечкин действительно главный спортсмен страны»
17сегодня, 11:04
Глеб Гончаров о соперничестве с братом: «Соревнуемся в том, кто что лучше сделает, кто что больше сделает»
сегодня, 10:52
Варвара Слуцкая о дуэте с Гончаровым: «Больших успехов сразу, здесь и сейчас мы от первого сезона не ожидали»
11сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
сегодня, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
3вчера, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
2вчера, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
1вчера, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
вчера, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
вчера, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
27 февраля, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Рекомендуем