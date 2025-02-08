«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
Касинс и Брегей высказались о 4-м места на первенстве России среди юниоров.
На соревнованиях в Саранске. София Диана Касинс и Александр Брегей стали четвертыми в парном катании, набрав 183,97 балла. Победили Полина Шешелева и Егор Карнаухов (194,80), вторыми стали Таисия Щербинина и Артем Петров (190,99), третьими – Зоя Ковязина и Артемий Мохов (188,48).
Брегей: Грустно, потому что допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас места [на пьедестале]. Думаю, справились с волнением. В конце, может быть, чуть‑чуть сил не хватило, расслабились. Есть над чем работать, есть куда прибавлять и к чему стремиться.
Касинс: Наверное, надо больше работать над второй половиной программы, чтобы спокойно доехать.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем