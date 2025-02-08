«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России

Касинс и Брегей высказались о 4-м места на первенстве России среди юниоров.

На соревнованиях в Саранске. София Диана Касинс и Александр Брегей стали четвертыми в парном катании, набрав 183,97 балла. Победили Полина Шешелева и Егор Карнаухов (194,80), вторыми стали Таисия Щербинина и Артем Петров (190,99), третьими – Зоя Ковязина и Артемий Мохов (188,48).

Брегей: Грустно, потому что допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас места [на пьедестале]. Думаю, справились с волнением. В конце, может быть, чуть‑чуть сил не хватило, расслабились. Есть над чем работать, есть куда прибавлять и к чему стремиться.

Касинс: Наверное, надо больше работать над второй половиной программы, чтобы спокойно доехать.