Ирина Роднина заявила, что впервые посмотрит байопик о себе в кинотеатре.

— Сегодня вышел трейлер фильма о вас. Как он вам?

— Я его не видела.

— С вами его не согласовывали?

— Со мной согласовывали сценарий, а дальше — творческий процесс, в который я не лезу.

— А получали отзывы от сценаристов и продюсеров?

— Ничего не слышала. Узнаю и увижу чуть позже. Скорее всего, впервые посмотрю фильм уже в кинотеатре, чтобы был сюрприз, — сказала Роднина.

Вышел трейлер байопика «Роднина». В кинотеатрах фильм начнут показывать 6 марта