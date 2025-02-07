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Роднина о байопике о себе: «Со мной согласовывали сценарий, а дальше — творческий процесс, в который я не лезу. Впервые посмотрю фильм уже в кинотеатре»

Ирина Роднина заявила, что впервые посмотрит байопик о себе в кинотеатре.

— Сегодня вышел трейлер фильма о вас. Как он вам?

— Я его не видела.

— С вами его не согласовывали?

— Со мной согласовывали сценарий, а дальше — творческий процесс, в который я не лезу.

— А получали отзывы от сценаристов и продюсеров?

— Ничего не слышала. Узнаю и увижу чуть позже. Скорее всего, впервые посмотрю фильм уже в кинотеатре, чтобы был сюрприз, — сказала Роднина.

Вышел трейлер байопика «Роднина». В кинотеатрах фильм начнут показывать 6 марта

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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