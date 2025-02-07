Роднина о байопике о себе: «Со мной согласовывали сценарий, а дальше — творческий процесс, в который я не лезу. Впервые посмотрю фильм уже в кинотеатре»
Ирина Роднина заявила, что впервые посмотрит байопик о себе в кинотеатре.
— Сегодня вышел трейлер фильма о вас. Как он вам?
— Я его не видела.
— С вами его не согласовывали?
— Со мной согласовывали сценарий, а дальше — творческий процесс, в который я не лезу.
— А получали отзывы от сценаристов и продюсеров?
— Ничего не слышала. Узнаю и увижу чуть позже. Скорее всего, впервые посмотрю фильм уже в кинотеатре, чтобы был сюрприз, — сказала Роднина.
Вышел трейлер байопика «Роднина». В кинотеатрах фильм начнут показывать 6 марта
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем