Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов уже давно вышли на лед после болезни, всю неделю катаются. Максим поболел буквально один день»
Фигуристы Кагановская и Некрасов вернулись к тренировкам после болезни.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступают в танцах на льду, они стали четвертыми на чемпионате России в Омске.
«Василиса и Максим уже давно вышли на лед после болезни, всю неделю катаются. Максим поболел буквально один день. Сейчас занимаемся подготовкой к финалу Гран‑при», – сказал тренер Алексей Горшков.
Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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