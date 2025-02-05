  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов уже давно вышли на лед после болезни, всю неделю катаются. Максим поболел буквально один день»
12

Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов уже давно вышли на лед после болезни, всю неделю катаются. Максим поболел буквально один день»

Фигуристы Кагановская и Некрасов вернулись к тренировкам после болезни.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступают в танцах на льду, они стали четвертыми на чемпионате России в Омске.

«Василиса и Максим уже давно вышли на лед после болезни, всю неделю катаются. Максим поболел буквально один день. Сейчас занимаемся подготовкой к финалу Гран‑при», – сказал тренер Алексей Горшков.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoВасилиса Кагановская
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
logoМаксим Некрасов
танцы на льду
Алексей Горшков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Горшков о Кагановской и Некрасове: «Мы болеем, но думаю, что все будет нормально. Мы успеем подготовиться к финалу Гран‑при»
6029 января, 11:15
Алексей Горшков: «Кагановская умеет подхватить зал своей энергетикой. Есть хорошие катальщики, но не хватает контакта с залом. Она в этом плане молодец»
4718 декабря 2024, 17:12
Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?
2918 декабря 2024, 07:35
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева отдыхает в Абу-Даби
15 минут назадФото
Федеральный суд Швейцарии о том, возместила ли Валиева судебные издержки: «Суд не предоставляет информацию о незавершенных судебных разбирательствах»
425 минут назад
Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Невозвращение медалей – достаточно распространенная ситуация, санкций за это не предусмотрено. Невозвращение призовых денег – другое дело»
16сегодня, 06:50
Первенство России среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Костылева, Андреева, Принева, Рубцова, Дзепка, Петрова выступят с короткими программами
153сегодня, 06:05
Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов выступят с короткими программами
84сегодня, 06:05
Первенство России среди юниоров. Малеина и Самохин, Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят ритм-танцы
4сегодня, 06:05
Расписание первенства России среди юниоров в Саранске
37сегодня, 05:55
Щербакова, Кондратюк, Тарасова и Морозов выступят в шоу Навки «История любви Шахерезады» в Новосибирске
109вчера, 19:55
WADA связывается с Валиевой по выплате компенсации за неудачную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии
62вчера, 19:06
В Вашингтоне пройдет благотворительный вечер в память о погибших в авиакатастрофе. Планируется участие Чена, Малинина, Гордеевой, Кулика и других
36вчера, 17:39
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
51вчера, 09:26Видео
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
74 февраля, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
3 февраля, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
232 февраля, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
11 февраля, 16:20
Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»
11 февраля, 15:33
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга о Шишковой и Наумове: «Глубоко скорбим в связи с трагической гибелью наших земляков, выдающихся фигуристов»
11 февраля, 15:13
Татьяна Тарасова: «Волянская – одна из моих любимых учениц, я ее просто обожала. Звоню ее дочери который день, не могу дозвониться»
21 февраля, 13:53
Миронова и Устенко о чемпионате Петербурга: «Это подводящий старт к финалу Гран-при. В финале будем готовы на 100%»
1 февраля, 13:10
Рекомендуем