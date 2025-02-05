Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов уже давно вышли на лед после болезни, всю неделю катаются. Максим поболел буквально один день»

Фигуристы Кагановская и Некрасов вернулись к тренировкам после болезни.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступают в танцах на льду, они стали четвертыми на чемпионате России в Омске.

«Василиса и Максим уже давно вышли на лед после болезни, всю неделю катаются. Максим поболел буквально один день. Сейчас занимаемся подготовкой к финалу Гран‑при», – сказал тренер Алексей Горшков .

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.