«Плохо, когда в середине сезона меняют регламент. Спортсмены молчат? Значит, будут в трубе поражений торчать». Губерниев об отборе фигуристов в финал Гран-при
22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала изменения регламента отбора на финал Гран-при. Согласно новым правилам, теперь учитывается выступление на декабрьском чемпионате страны, причем с коэффициентом 1,5.
В частности, из-за этого Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев не попали в список участников финала Гран-при.
– Федерация фигурного катания изменила регламент отбора на финал Гран-при. Как вам эта ситуация с точки зрения спортивного принципа ?
– Плохо, когда в середине сезона меняют регламент. Конечно, нужно правила устанавливать на берегу. Должны спортсмены, общественность, журналисты обращать на это внимание, что мы и делаем.
– Но болельщики, журналисты обратили внимание, а спортсмены молчат?
– Ну, молчат – значит, будут в трубе поражений торчать, – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Мухлеж в нашей фигурке: тайком поменяли регламент по ходу сезона! Состав финала Гран-при теперь другой
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