«Плохо, когда в середине сезона меняют регламент. Спортсмены молчат? Значит, будут в трубе поражений торчать». Губерниев об отборе фигуристов в финал Гран-при

Дмитрий Губерниев раскритиковал решение ФФККР изменить регламент для фигуристов.

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала изменения регламента отбора на финал Гран-при. Согласно новым правилам, теперь учитывается выступление на декабрьском чемпионате страны, причем с коэффициентом 1,5.

В частности, из-за этого Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев не попали в список участников финала Гран-при.

– Федерация фигурного катания изменила регламент отбора на финал Гран-при. Как вам эта ситуация с точки зрения спортивного принципа ?

– Плохо, когда в середине сезона меняют регламент. Конечно, нужно правила устанавливать на берегу. Должны спортсмены, общественность, журналисты обращать на это внимание, что мы и делаем.

– Но болельщики, журналисты обратили внимание, а спортсмены молчат?

– Ну, молчат – значит, будут в трубе поражений торчать, – сказал спортивный комментатор Губерниев .

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