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«Разве задача спортсменов обсуждать федерацию? У них задача выступать». Тарасова о регламенте отбора в финал Гран-при России

Татьяна Тарасова отреагировала на изменение регламента отбора на Гран-при России.

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала документ, согласно которому при отборе на финал Гран-при теперь учитывается выступление на декабрьском чемпионате страны, причем с коэффициентом 1,5.

Финал Гран-при пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля. Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, ранее отобравшиеся по итогам серии Гран-при, не проходят в финал по новым правилам.

– Как к такому изменению отнесутся спортсмены? Нет ли несправедливости в отношении них?

– А какая несправедливость, разве их задача обсуждать федерацию? У них задача выступать. Надо смотреть на их личные планы, какие они себе места запланировали и какие элементы к этому сезону выучили. Вот какая у них задача.

– То есть скандала нет?

– Ни о каком скандале я не слышала и не представляю, чтобы он был, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Мухлеж в нашей фигурке: тайком поменяли регламент по ходу сезона! Состав финала Гран-при теперь другой

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
ФФККР
logoТатьяна Тарасова
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