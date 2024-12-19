Андрей Мозалев: «Пару дней назад заболел, ужасно болит горло. Рад, что смог выйти и откатать сегодня»
Фигурист Мозалев рассказал, что выступает на чемпионате России с болью в горле.
Андрей Мозалев набрал 85,05 балла за короткую программу.
– Насколько доволен?
– Визуально все более‑менее, но баллы не очень высокие, поставили недокруты. Пару дней назад заболел, сейчас не могу громко говорить, ужасно болит горло. Рад, что смог выйти и откатать сегодня. Физически чувствую себя хорошо, только горло болит.
– Размер катка сказался?
– На разных катках бывал, это не составило труда.
– Акклиматизация как прошла?
– Хорошо, успел поспать до тренировки в день жеребьевки. Ночью сегодня спал хорошо, в этом плане чувствую себя отлично. Хотя в Красноярске хуже переносил это, – сказал Мозалев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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