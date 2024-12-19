Андрей Мозалев: «Пару дней назад заболел, ужасно болит горло. Рад, что смог выйти и откатать сегодня»

Фигурист Мозалев рассказал, что выступает на чемпионате России с болью в горле.

Андрей Мозалев набрал 85,05 балла за короткую программу.

– Насколько доволен?

– Визуально все более‑менее, но баллы не очень высокие, поставили недокруты. Пару дней назад заболел, сейчас не могу громко говорить, ужасно болит горло. Рад, что смог выйти и откатать сегодня. Физически чувствую себя хорошо, только горло болит.

– Размер катка сказался?

– На разных катках бывал, это не составило труда.

– Акклиматизация как прошла?

– Хорошо, успел поспать до тренировки в день жеребьевки. Ночью сегодня спал хорошо, в этом плане чувствую себя отлично. Хотя в Красноярске хуже переносил это, – сказал Мозалев.