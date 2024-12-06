Дэвис и Смолкин получили худшие баллы во взрослой карьере на турнире Golden Spin – на 23,28 меньше личного рекорда

Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили худшие баллы во взрослой карьере.

Танцевальный дуэт, представляющий Грузию, занял второе место на турнире Golden Spin в Загребе со 178,59 баллами.

Это на 23,28 балла меньше их личного рекорда – 26 октября этого года Дэвис и Смолкин завоевали серебро на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии с результатом 201,87.

Дэвис и Смолкин уступили дуэту из Великобритании Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес, чей личный рекорд до этого турнира был ниже, чем у них, на 32,13 балла.

Фигуристы выступают за Грузию с 2023 года, ранее они представляли Россию. Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе.

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