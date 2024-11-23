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Кубок Варшавы. Медланд-Спенс, Шильд, Пеццетта, Куракова, Кайзер, Серна представят произвольные программы

23 ноября на Кубке Варшавы разыграют медали в женском одиночном катании.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19:00 по московскому времени.

Третья разминка

13. Кайя Руйтер (Канада)

14. Йогайле Аглинските (Литва)

15. Клэр Сио (США)

16. Эма Добошова (Словакия)

17. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

18. Марина Пиредда (Италия)

Четвертая разминка

19. Леа Серна (Франция)

20. Ливия Кайзер (Швейцария)

21. Екатерина Куракова (Польша)

22. Анна Пеццетта (Италия)

23. Лорин Шильд (Франция)

24. Кэтрин Медланд-Спенс (Канада)

После короткой программы

1. Кэтрин Медланд-Спенс (Канада) – 60,03

2. Лорин Шильд (Франция) – 58,02

3. Анна Пеццетта (Италия) – 57,96

4. Екатерина Куракова (Польша) – 57,87

5. Ливия Кайзер (Швейцария) – 56,98

6. Леа Серна (Франция) – 56,85

7. Марина Пиредда (Италия) – 56,66

8. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 55,90

9. Эма Добошова (Словакия) – 55,73

10. Клэр Сио (США) – 52,45

Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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результаты
женское катание
Кубок Варшавы
Лорин Шильд
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Ливия Кайзер
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Екатерина Куракова
Кэтрин Медланд Спенс
Клэр Сио
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Эва-Лотта Кийбус
Кайя Руйтер
Анна Пеццетта
Марина Пиредда
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