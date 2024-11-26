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Худайбердиева о танцах на льду: «Тенденция «уравнивания» всех пар. Я не со всеми способами и методами согласна, но я не судья, решать не мне»

Худайбердиева считает, что в текущем сезоне самая высокая конкуренция за ее карьеру.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые лидировали после ритм-танца. 

«Борьба — это круто. Огромный прилив болельщиков за счет интриги на подиуме. Тенденция некого «уравнивания» всех пар. Результат есть, люди смотрят танцы, да и нам нервознее и эмоциональнее.

Я не со всеми способами и методами, может быть, согласна, но я не судья, решать не мне. Победит сильнейший, это факт реальности, за которой мы наблюдаем.

Пожалуй, сейчас самая высокая плотность в танцах за всю мою карьеру, таких близких разрывов и перемен мест на подиуме и во всей турнирной таблице при визуально чистых прокатах не было давно. Флешбэки олимпийского сезона, где на одно место было 8-9 пар.

Сложная ли была ночь между ритм-танцем и произвольным? Интересная. Мы очень гордимся собой, что все получилось так, как получилось. Было сложно. Наши тренеры обычно очень спокойны, это их тактика — зарядить своей уверенностью и спокойствием.

В минувшие выходные я почувствовала тотальную поддержку и веру в нас, наше катание и результат. Мы очень благодарны штабу», — ответила Худайбердиева.

Паутина наших танцев на льду: оценки порой растут не из-за мастерства, а потому что надо

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
танцы на льду
logoСерия Гран-при России
logoЕлизавета Худайбердиева
logoСпорт-Экспресс
logoЕгор Базин
logoсборная России
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