Иван Букин: «Чем выше оценки, тем ты увереннее в себе. Понимаешь, что судьям ты понравился»

Иван Букин рассказал, что чувствует уверенность от высоких судейских оценок.

Фигуристы Букин и Александра Степанова выиграли этап Гран-при России в танцах на льду (213,90 балла). Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный (206,10), третьими – Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (189,39).

Букин: Спасибо всем зрителям, сегодня было еще лучше, чем вчера. Нам устроили праздник фигурного катания.

Показали большую часть того, что наработали между этапами. Было достаточно мало времени, за две недели полностью наработать программу не получилось, больше работали над физикой, над качеством. Вторая и третья части смотрелись лучше.

Степанова: Мы не могли даже встать в первоначальную позу, потому что так сильно кричали и поддерживали. Это очень приятная поддержка.

– Многие говорят, что баллы не важны…

Букин: Не знаю, не согласен с конкретно этим выражением. Важнее наше катание, это гораздо важнее. Но чем выше оценки, тем ты увереннее в себе, ты понимаешь, что судьям ты понравился, они тебя оценили.