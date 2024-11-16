Хавронина о ритм-танце: «Это было более раскованно, чем в Магнитогорске. Получили удовольствие, в прокате было весело, на дорожке кайфовали»
Дуэт занимает второе место после ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве.
Хавронина: Это было более раскованно, чем в Магнитогорске. Получили удовольствие, в прокате было весело, на дорожке кайфовали. В этот раз мне понравилось больше. Получилось расслабиться и отпустить себя. Меньше напрягались и получилось лучше.
– Как получается себя отпустить?
Нарижный: Надо меньше думать, отключать голову в моменте.
– Как вам роль лидеров?
Нарижный: Это приятно. Так интереснее.
Хавронина: Стараемся улучшаться, не думаем, что нам нужно что-то набрать. Хочется получать удовольствие от проката, с хорошим настроением, чтобы соревнования не были чем‑то, перед чем нужно волноваться, переживать. Некоторые заболевают перед соревнованиями. Учимся управлять собой.
– В танцах много пар. Вас это мотивирует?
Нарижный: Вырос средний уровень спортсменов, но это визуально зрителям видно, что спортсменов много. На нас это не сказывается, только три разминки, а заливки не одной. Две разминки откатали, лед немного пошерканный. В целом на нас это не влияет.
Хавронина: Мне это не мешает.
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