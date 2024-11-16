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Хавронина о ритм-танце: «Это было более раскованно, чем в Магнитогорске. Получили удовольствие, в прокате было весело, на дорожке кайфовали»

Ирина Хавронина и Девид Нарижный прокомментировали свое выступление.

Дуэт занимает второе место после ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве. 

Хавронина: Это было более раскованно, чем в Магнитогорске. Получили удовольствие, в прокате было весело, на дорожке кайфовали. В этот раз мне понравилось больше. Получилось расслабиться и отпустить себя. Меньше напрягались и получилось лучше.

– Как получается себя отпустить?

Нарижный: Надо меньше думать, отключать голову в моменте.

– Как вам роль лидеров?

Нарижный: Это приятно. Так интереснее.

Хавронина: Стараемся улучшаться, не думаем, что нам нужно что-то набрать. Хочется получать удовольствие от проката, с хорошим настроением, чтобы соревнования не были чем‑то, перед чем нужно волноваться, переживать. Некоторые заболевают перед соревнованиями. Учимся управлять собой.

– В танцах много пар. Вас это мотивирует?

Нарижный: Вырос средний уровень спортсменов, но это визуально зрителям видно, что спортсменов много. На нас это не сказывается, только три разминки, а заливки не одной. Две разминки откатали, лед немного пошерканный. В целом на нас это не влияет.

ХавронинаМне это не мешает.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
танцы на льду
logoДевид Нарижный
logoИрина Хавронина
logoСерия Гран-при России
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