Галлямов показал, как 83-летняя Тамара Москвина сделала стойку на руках
Галлямов показал, как 83-летняя Тамара Москвина сделала стойку на руках.
«Все наши достижения – заслуга тех гигантов, на чьих плечах мы стоим. В – величие!» – написал Галлямов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости