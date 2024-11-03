Татьяна Тарасова: «То, что говорит Дюамель, – это ужасный бред»
Татьяна Тарасова назвала бредом высказывания канадской фигуристки Меган Дюамель.
Дюамель считает, что россияне, сменившие гражданство, не должны тренироваться в России.
«Пусть она там у себя такое предлагает в своей Канаде, а нас не трогает. Мы делаем все по правилам, которые существуют. То, что она говорит, – это ужасный бред.
Когда она каталась, казалось, что она занимается своим делом. Но сейчас совершенно очевидно, что явно не своим. У нее каждое высказывание – какая-то глупость», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Меган Дюамель о российских фигуристах, сменивших гражданство: «Они должны тренироваться в той стране, которую решили представлять»
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
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