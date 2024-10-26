Алиса Лью о короткой на Гран-при Канады: «Безумие, что я на втором месте. Я благодарна за возможность быть здесь, ведь могу соревноваться с потрясающими фигуристками»

Алиса Лью назвала неожиданным второе место в короткой на Гран-при Канады.

19-летняя американская фигуристка набрала 67,68 балла в короткой программе. Она уступает только японке Каори Сакамото (74,97).

«Я так благодарна за возможность быть здесь, ведь могу соревноваться с потрясающими фигуристками и соперницами.

Думаю, я могла бы получше сделать дорожку шагов, это очевидно. Мне просто нужно больше тренироваться. Программа выглядит достойно, и я могла бы выполнить все свои элементы лучше», – приводит слова Лью Golden Skate.

Лью – бронзовый призер чемпионата мира-2022. В том же году она объявляла о завершении карьеры, но в 2024-м вернулась в спорт и одержала победу на Budapest Trophy.

«Я правда-правда потрясена. Не думала, что мое место [в короткой на Гран-при Канады] окажется примерно таким же, как на Budapest Trophy. На самом деле я не слишком была сосредоточена на том, какое место займу, и не думаю, что буду сосредоточена на этом до конца сезона.

Планирую сфокусироваться на том, чтобы вернуть форму и убедиться, что я могу катать программы в той степени и на том уровне, на котором хочу. Это безумие, что я на втором месте», – цитирует Лью cайт ISU Skating.