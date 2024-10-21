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Роднина о кино про спорт: «Мы знаем историю спорта по медалям, но совершенно не знаем о человеческих поступках, которые совершались. Здесь богатое поле деятельности»

Ирина Роднина высказалась о российском кино про спорт.

С 24 по 29 октября на площадках Москвы и Московской области пройдет XII Международный фестиваль спортивного кино. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина является президентом фестиваля. 

«Мы как бы знаем все о спорте, но, как выясняется, мы знаем очень мало. Знали, например, о совершенно трагическом моменте – футбольном матче в Киеве, но о матче в блокадном Ленинграде мало кто знал или о турнире по боксу в одном из концлагерей, где выступали наши совершенно изможденные воины, узники.

Мы знаем историю спорта по медалям, олимпийским достижениям, может быть, где-то по рекордам, но совершенно не знаем о тех человеческих героических поступках, которые совершались. Здесь просто богатое поле деятельности.

Даже среди аксакалов нашей спортивной журналистики мало кто знает, что Олимпийские игры 1952 года – единственные, где среди участников были люди, прошедшие концлагеря. Например, [тяжелоатлет] Аркадий Воробьев – у него медалей военных было больше, чем олимпийских.

Или Нина Пономарева, которая рассказывала, как забросила с первой попытки диск только потому, что рядом был сектор, где сидели туристы из Германии, – она несколько лет была на оккупированной территории, немецкий язык – это совершенно не то, что ей хотелось слышать в такие ответственные моменты.

Я рада, что у нас все больше и больше внимания стали уделять серьезному кино.

О спорте тяжело снимать, особенно художественные фильмы о личностях. Многие видели нас по телевидению, на спортивных аренах. Но чтобы сыграть спортивное действие на самом высоком уровне, должно быть мастерство режиссера, оператора, актера», – сказала Роднина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoИрина Роднина
сборная СССР
ТАСС
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