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Budapest Trophy. Лью, Торнгрен, Репонд, Скизас выйдут на лед с произвольными программами

13 октября на турнире Budapest Trophy будут разыграны медали в женском катании.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:45 по московскому времени.

Вторая разминка

9. Эма Добошова (Словакия)

10. Ники Ворис (Нидерланды) 

Третья разминка

11. Кристина Исаев (Германия)

12. Регина Шерманн (Венгрия) 

13. Катинка Анна Жембери (Венгрия)

14. Янна Юркинен (Финляндия) 

15. Юлия Саутер (Румыния) 

Четвертая разминка

16. Лорин Шильд (Франция) 

17. Маделин Скизас (Канада)

18. Кимми Репонд (Швейцария) 

19. Линдси Торнгрен (США)

20. Алиса Лью (США)

После короткой программы

1. Алиса Лью (США) – 68,83

2. Линдси Торнгрен (США) – 66,19

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 66,04

4. Маделин Скизас (Канада) – 65,21

5. Лорин Шильд (Франция) – 63,48

6. Юлия Саутер (Румыния) – 62,98

7. Янна Юркинен (Финляндия) – 57,26

8. Катинка Анна Жембери (Венгрия) – 53,74

9. Регина Шерманн (Венгрия) – 51,59

10. Кристина Исаев (Германия) – 47,31

11. Ники Ворис (Нидерланды) – 47,22

12. Эма Добошова (Словакия) – 47,00

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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женское катание
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Маделин Скизас
Budapest Trophy
сборная Нидерландов
Кристина Исаев
Лорин Шильд
Регина Шерманн
Кимми Репонд
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Янна Юркинен
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