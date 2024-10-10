Бранденбург об отстранении россиян: «Очень сочувствую девочкам, мне их жалко. Если бы сейчас была возможность их вернуть — было бы здорово»
— С кем-то из группы Тутберидзе поддерживаешь связь?
— Летом я общалась с Соней Акатьевой, Алисой Двоеглазовой, Дашей Садковой и Майей Хромых, сейчас связь поддерживаем, желаем друг другу удачи.
— Российских фигуристов нет на международной арене уже несколько нет. Вспоминают ли наших спортсменов?
— Думаю, что вспоминают, но тихо.
— Ты каталась на одном льду с Акатьевой, Двоеглазовой, Садковой. Как считаешь, в случае допуска на международную арену на какие бы места они претендовали?
— Если Соня или Алиса — то все, им точно первое место, без вопросов. Я очень сочувствую девочкам, все-таки не быть третий год на международных стартах… Мне их очень жалко. Даже не знаю, как они держатся.
Очень хотела бы посоревноваться с моими подружками, это было бы круто. Даже неважно, как я выступлю, хотелось бы просто их увидеть. На международных турнирах я пока выступала без русских, если бы сейчас была возможность их вернуть — было бы здорово. А так, слежу за вашим внутренним сезоном, болею за своих подруг, – сказала Бранденбург.
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