Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург пожалела российских спортсменок.

— С кем-то из группы Тутберидзе поддерживаешь связь?

— Летом я общалась с Соней Акатьевой, Алисой Двоеглазовой , Дашей Садковой и Майей Хромых, сейчас связь поддерживаем, желаем друг другу удачи.

— Российских фигуристов нет на международной арене уже несколько нет. Вспоминают ли наших спортсменов?

— Думаю, что вспоминают, но тихо.

— Ты каталась на одном льду с Акатьевой, Двоеглазовой, Садковой. Как считаешь, в случае допуска на международную арену на какие бы места они претендовали?

— Если Соня или Алиса — то все, им точно первое место, без вопросов. Я очень сочувствую девочкам, все-таки не быть третий год на международных стартах… Мне их очень жалко. Даже не знаю, как они держатся.

Очень хотела бы посоревноваться с моими подружками, это было бы круто. Даже неважно, как я выступлю, хотелось бы просто их увидеть. На международных турнирах я пока выступала без русских, если бы сейчас была возможность их вернуть — было бы здорово. А так, слежу за вашим внутренним сезоном, болею за своих подруг, – сказала Бранденбург .