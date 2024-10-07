Николай Угожаев: «Малинин подписался на меня в соцсети, лайкнул – было очень приятно. Мы пока не общались, но хотелось бы с ним посоревноваться»

Николай Угожаев рассказал, кого из фигуристов может назвать кумирами детства.

– Были фигуристы-кумиры в детстве?

– Их двое – Юдзуру Ханю и Патрик Чан . Юдзуру мне нравится в целом по общему впечатлению, а Патрика я считаю лучшим за все время по скольжению и владению коньком. И программы у него шикарные!

Из моих любимых программ фигурного катания выделю «Шопена» Ханю, произвольную Хавьера Фернандеса сезона 15/16, где он выступал с крутыми подтяжками и, наверное, «Призрак оперы» Чана.

Я смотрю все виды фигурного катания, но мужское – мой любимый.

– В других интервью ты много позитивно высказывался про чемпиона мира Илью Малинина, но и он сам следит за тобой – подписался в соцсетях и лайкнул каскад четверной флип – четверной тулуп...

– Подписался, лайкнул. Было очень приятно! Мы пока не общались, но хотелось бы с ним и встретиться, и посоревноваться. Хотя пока это не очень реалистично, – сказал Угожаев .