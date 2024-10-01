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Яна Рудковская: «Верю в возвращение Трусовой – за этим будет следить весь мир, болеть за нее. Как в свое время следили за возрождением Плющенко»

Рудковская считает, что возвращение россиян нужно для развития фигурного катания.

«Если говорить про возвращение в целом наших фигуристов, то не знаю, ждут нас там или нет. С одной стороны мы очень мешаем, а с другой – мировое фигурное катание просело.

Мы видим цифры и с уходом российской сборной ушло много спонсоров, просели рейтинги. Да и если вообще брать развитие, то у нас огромное количество турниров: шоу-программы и прыжковые турниры, а в остальном мире такого нет.

Посмотрела этапы мирового Гран-при и, на мой взгляд, там очень слабый уровень, особенно с учетом того, что происходит у нас на тренировках. То, что показал Марк Кондратюк, Марк Игнатов и наши юниорки – это высоченный уровень.

И взрослые спортсмены, и юниоры, в особенности, готовы стать серьезной заявкой на все призовые места на чемпионате мира и этапах Гран-при. Так что в теории мы там не нужны, а если говорить про само развитие мирового фигурного катания, то мы, конечно, нужны.

Мы сами прекрасно видим, что за два года в юниорском катании у нас не упал уровень, в мужском одиночном – тоже. Вот я посмотрела контрольные прокаты и выступления Макара Игнатова и Марка Кондратюка, а там четыре четверных, пять четверных, по два акселя – высочайший уровень.

Это серьезная конкуренция, которой раньше не было. Мальчики выросли. А еще если будет возможность соревнований на международной арене, то это будет больше стимулировать наших девушек.

Я очень верю в возвращение Саши Трусовой – это то, за чем будет следить весь мир и болеть за нее. Как в свое время следили за возрождением Евгения Плющенко. Думаю, международные старты дадут дополнительную мотивацию.

Также буду болеть за Соню Муравьеву, потому что она очень талантливая девочка, которая, на мой взгляд, еще не до конца реализовала свои уникальные возможности. Хочу увидеть ее на международной арене», – сказала продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
мужское катание
женское катание
logoЯна Рудковская
logoМакар Игнатов
logoМарк Кондратюк
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