Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»

Ирина Слуцкая рассказала, что в 13 лет была влюблена в Алексея Урманова.

«Я прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я с ума сходила от Леши Урманова.

Он для меня в те годы был настоящим кумиром, на выступления которого я готова была смотреть постоянно. При том, что он тогда тренировался в Ленинграде, а я жила в Москве», – сказала Слуцкая в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3.

Урманов – олимпийский чемпион 1994 года, в настоящее время тренер.