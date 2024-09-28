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Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»

Ирина Слуцкая рассказала, что в 13 лет была влюблена в Алексея Урманова.

«Я прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я с ума сходила от Леши Урманова.

Он для меня в те годы был настоящим кумиром, на выступления которого я готова была смотреть постоянно. При том, что он тогда тренировался в Ленинграде, а я жила в Москве», – сказала Слуцкая в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3.

Урманов – олимпийский чемпион 1994 года, в настоящее время тренер.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТВ-3
logoИрина Слуцкая
logoАлексей Урманов
logoсборная России
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