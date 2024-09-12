Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Кишимото и Тамура выступят с ритм-танцами
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Бангкок, Таиланд
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
1. Мадлен Анн Бро – Наму Ли (Южная Корея)
2. Таша Шин Хуэй Лай – Казутеру Микки Бекер-Пос (Китайский Тайбэй)
3. Рейчел Мартинс – Джуэл Ковальчик (США)
4. Молли Хейрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)
5. Элишка Закова – Филип Менцль (Чехия)
Вторая разминка
6. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)
7. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
8. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)
9. Ран Канг – Хан Ван Чау (Гонконг)
10. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
Третья разминка
11. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)
12. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)
13. Рене Юэн – Оливер Ма (Австралия)
14. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
15. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)
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