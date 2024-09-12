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Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Кишимото и Тамура выступят с ритм-танцами

13 сентября на юниорском Гран-при в Бангкоке дуэты выступят с ритм-танцами.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Бангкок, Таиланд

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Мадлен Анн Бро – Наму Ли (Южная Корея)

2. Таша Шин Хуэй Лай – Казутеру Микки Бекер-Пос (Китайский Тайбэй)

3. Рейчел Мартинс – Джуэл Ковальчик (США)

4. Молли Хейрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)

5. Элишка Закова – Филип Менцль (Чехия)

Вторая разминка

6. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)

7. Эллиана Пил – Итан Пил (США)

8. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)

9. Ран Канг – Хан Ван Чау (Гонконг)

10. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)

Третья разминка

11. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)

12. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)

13. Рене Юэн – Оливер Ма (Австралия)

14. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)

15. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
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logoГран-при среди юниоров
сборная Гонконга
сборная Австралии
сборная Китайского Тайбэя
Эллиана Пил
Итан Пил
Элишка Закова
Филип Менцл
Хлоя Нгуен
Брендан Джианг
Ева Бернар
Амедео Бонетто
Сара Кишимото
Ацухико Тамура
Ноэми Мария Тали
Ноа Лафорнара
Молли Хирсин
Алессио Суренков-Гульчев
Наму Ли
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