Алена Леонова: «Важно, какие мысли будут у Хромых после того, как она наберется сил. Если будет здоровье и желание, то возвращение возможно»

Призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о возможности возвращения Майи Хромых.

Сегодня стало известно, что Хромых пропустит предстоящий сезон. По информации «Р-Спорта», она занялась тренерской деятельностью.

«В жизни спортсмена бывает всякое. Некоторые ребята восстанавливались после тяжелых травм и возвращались на лед.

Здесь важно, какие мысли будут у Майи после того, как она наберется сил. Если будет здоровье и желание, то возможно все.

Конечно, такие пропуски накладывают свой след на карьеру, но каждый по-своему справляется с такими испытаниями.

Все будет зависеть конкретно от Хромых, посмотрим в будущем, что ее ждет», — сказала Леонова .