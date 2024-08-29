Алена Леонова: «Важно, какие мысли будут у Хромых после того, как она наберется сил. Если будет здоровье и желание, то возвращение возможно»
Призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о возможности возвращения Майи Хромых.
Сегодня стало известно, что Хромых пропустит предстоящий сезон. По информации «Р-Спорта», она занялась тренерской деятельностью.
«В жизни спортсмена бывает всякое. Некоторые ребята восстанавливались после тяжелых травм и возвращались на лед.
Здесь важно, какие мысли будут у Майи после того, как она наберется сил. Если будет здоровье и желание, то возможно все.
Конечно, такие пропуски накладывают свой след на карьеру, но каждый по-своему справляется с такими испытаниями.
Все будет зависеть конкретно от Хромых, посмотрим в будущем, что ее ждет», — сказала Леонова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
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