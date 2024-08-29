Татьяна Тарасова: «Очень жаль, что у Хромых с такого раннего возраста проблемы со здоровьем. Желаю ей скорейшего выздоровления»
Татьяна Тарасова пожелала здоровья фигуристке Майе Хромых
Сегодня стало известно, что Хромых пропустит предстоящий сезон. По информации «Р-Спорта», она занялась тренерской деятельностью.
Сезон-2022/23 спортсменка также пропустила из-за травмы руки.
«Очень жаль, что с такого раннего возраста у нее проблемы со здоровьем. Желаю ей скорейшего выздоровления», – сказала заслуженный тренер СССР.
Как же обидно за Майю Хромых: травмы настигли ее раньше, чем успех
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости