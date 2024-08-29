Татьяна Тарасова: «Очень жаль, что у Хромых с такого раннего возраста проблемы со здоровьем. Желаю ей скорейшего выздоровления»

Татьяна Тарасова пожелала здоровья фигуристке Майе Хромых

Сегодня стало известно, что Хромых пропустит предстоящий сезон. По информации «Р-Спорта», она занялась тренерской деятельностью.

Сезон-2022/23 спортсменка также пропустила из-за травмы руки.

«Очень жаль, что с такого раннего возраста у нее проблемы со здоровьем. Желаю ей скорейшего выздоровления», – сказала заслуженный тренер СССР.

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