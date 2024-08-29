Майя Хромых пропустит предстоящий сезон. Она занимается тренерской деятельностью

Фигуристка Майя Хромых не планирует соревноваться в будущем сезоне

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Хромых не готовится к старту сезона, ей не были поставлены новые программы. Сейчас она занимается тренерской деятельностью.

Хромых является победительницей и призером международных соревнований, включая этап серии Гран-при ISU, призером Кубка России и чемпионата Москвы.

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