Майя Хромых пропустит предстоящий сезон. Она занимается тренерской деятельностью
Фигуристка Майя Хромых не планирует соревноваться в будущем сезоне
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, Хромых не готовится к старту сезона, ей не были поставлены новые программы. Сейчас она занимается тренерской деятельностью.
Хромых является победительницей и призером международных соревнований, включая этап серии Гран-при ISU, призером Кубка России и чемпионата Москвы.
Как же обидно за Майю Хромых: травмы настигли ее раньше, чем успех
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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