  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
45

Майя Хромых пропустит предстоящий сезон. Она занимается тренерской деятельностью

Фигуристка Майя Хромых не планирует соревноваться в будущем сезоне

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

По данным источника, Хромых не готовится к старту сезона, ей не были поставлены новые программы. Сейчас она занимается тренерской деятельностью.

Хромых является победительницей и призером международных соревнований, включая этап серии Гран-при ISU, призером Кубка России и чемпионата Москвы. 

Как же обидно за Майю Хромых: травмы настигли ее раньше, чем успех

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
женское катание
logoМайя Хромых
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Бранденбург, Йоос, Гойдина выступят с короткими программами
56сегодня, 08:30Live
Степанова о критике в адрес Загитовой: «Миллионы девушек хотят быть Алиной, а не вами, душно-замшелыми»
164сегодня, 08:14
Евгения Медведева стала гостем шоу «Дар убеждения»
40сегодня, 07:30Видео
Гран-при среди юниоров. Накамура, Ли Чжэ Гын, Такахаши, Паради, Гартунг представят короткие программы
2сегодня, 07:00
«Желание тренера – закон». Шанаева о глубоком декольте в соревновательных костюмах
18сегодня, 05:45
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Малеина и Самохин, Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров, Пестова и Лагутов покажут произвольные танцы
45сегодня, 05:35
Ритм-танец Гиллес и Пуарье поставлен под попурри песен The Beach Boys, в произвольном – A Whiter Shade of Pale
4вчера, 20:01
«Мы очень стараемся и много работаем». Ангелопол и Карева показали видео с тренировки
37вчера, 17:54Видео
Трусова о свадебном платье: «Всегда мечтала стать настоящей принцессой, и на свадьбе почувствовала себя таковой на все 100%»
67вчера, 17:50
На шоу Загитовой «Хранители времени» не продано более 2000 билетов за сутки до показа
166вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
сегодня, 09:18
Гран-при среди юниоров. Флорес и Ванг, Дерошер и Трэшер, Коэн и Вохозка покажут короткие программы
1сегодня, 07:00
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9422 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25
Александр Коган: «Писеев был великим руководителем. Япония, Германия, Польша, Италия и США выразили соболезнования»
14 августа, 18:12
Gensan Summer Cup. Томоно одержал победу, Цубои – 2-й, Накамура – 3-й, Наката выиграл юниорский турнир
13 августа, 19:35
Ирина Роднина: «На протяжении всей жизни Писеев трудился в области фигурного катания и во многом то, что было достигнуто, – результат работы Валентина Николаевича»
112 августа, 11:13
Лакерник о Писееве: «Это был серьезный спортивный руководитель. Человек непростой, жесткий, отстаивавший интересы фигурного катания и нашей федерации»
212 августа, 09:51
Почетный президент ОКР Смирнов о Писееве: «Замечательный человек, блестящий организатор, очень надежный партнер»
12 августа, 09:27