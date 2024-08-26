Чжоу о церемонии награждения фигуристов в Париже: «Я подумал, каково было 2,5 года говорить о справедливости в спорте, когда мой голос звенел в пустоте без ответа»
Американец Винсент Чжоу вспомнил церемонию вручения наград за командный турнир.
На летней Олимпиаде в Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.
Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.
«Чуть больше двух недель назад за кулисами мне сказали, что я первым выйду на церемонию вручения. Мое сердце забилось, и в голове замелькали миллионы вопросов. Что если я ошибусь? Как нас примет публика? Есть ли у нас вообще право быть в Париже?
И тут я подумал, каково было последние 2,5 года говорить о справедливости и честности в спорте, когда мой голос звенел в пустоте без ответа. Было страшно? Возможно. Была ли неуверенность? Да. Боязнь совершить ошибку? Конечно.
А потом я вспомнил те сотни раз, когда выходил на лед один, дрожа от волнения и остро осознавая, что ошибка может означать конец.
Я вспомнил времена, когда мне приходилось идти вперед одному, и никто не направлял меня и не говорил, что правильно, а что нет. Например, когда я отказался от всего, что связано с обычной жизнью, чтобы следовать за своей олимпийской мечтой, или когда я впервые бросился делать четверной лутц – задолго до того, как он стал обычным прыжком.
Я подумал: «У тебя все будет хорошо». И вышел вперед на ослепительный солнечный свет», – написал Чжоу.
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Вопрос: если он знает, но молчит, тогда почему нет санкций для него? Он же покрывает допингистов и ему нужно выписать бан, как Каролине Костнер. Таким образом, все его результаты за период молчания должны быть аннулированы - и золото ОИ-22 нужно отдать Японии. Требую справедливости для команды Японии)))
Офигеваю почему этого пафосного Табаки выпустили первым?) Там были явно те, кто реально старался привести свою страну к золоту).
Не человек - а рвотный порошок.
Девочкам с булемией: поел, и следом почитал Чжоу))
Уже второй случай дисквалификации за допинг в АП.
"Есть правила – они для всех одинаковые. Никто никому не должен делать поблажек, допинг запрещен в любом виде спорта!" (с) Я. Рудковская
Пора бы уже всерьез заняться мутными делишками четы Рудковских, пока они окончательно не угробили репутацию российского ФК. Финансовые махинации, кабальные договоры, травмы ведущих фигуристов, а теперь ещё и допинг на регулярной основе.
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