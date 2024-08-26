Чжоу о церемонии награждения фигуристов в Париже: «Я подумал, каково было 2,5 года говорить о справедливости в спорте, когда мой голос звенел в пустоте без ответа»

Теги сборная США Олимпиада-2022 мужское катание Олимпиада-2024 командные соревнования Винсент Чжоу Фигурное катание

Американец Винсент Чжоу вспомнил церемонию вручения наград за командный турнир.

На летней Олимпиаде в Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.

«Чуть больше двух недель назад за кулисами мне сказали, что я первым выйду на церемонию вручения. Мое сердце забилось, и в голове замелькали миллионы вопросов. Что если я ошибусь? Как нас примет публика? Есть ли у нас вообще право быть в Париже

И тут я подумал, каково было последние 2,5 года говорить о справедливости и честности в спорте, когда мой голос звенел в пустоте без ответа. Было страшно? Возможно. Была ли неуверенность? Да. Боязнь совершить ошибку? Конечно. 

А потом я вспомнил те сотни раз, когда выходил на лед один, дрожа от волнения и остро осознавая, что ошибка может означать конец.

Я вспомнил времена, когда мне приходилось идти вперед одному, и никто не направлял меня и не говорил, что правильно, а что нет. Например, когда я отказался от всего, что связано с обычной жизнью, чтобы следовать за своей олимпийской мечтой, или когда я впервые бросился делать четверной лутц – задолго до того, как он  стал обычным прыжком.

Я подумал: «У тебя все будет хорошо». И вышел вперед на ослепительный солнечный свет», – написал Чжоу. 

В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри

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77 комментариев
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Самая халявная золотая медаль в истории. Вышел, проиграл главному конкуренту Кондратюку, лишив команду последних шансов на золото в спортивной борьбе. Теперь позиционирует себя как героя. Даже золото шорт-трекиста Брэдбери из Австралии было не такое халявное.
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Вот у кого с ментальным здоровьем все отлично. У нас Миша проживал и переживал плохое выступление за команду много лет. А здесь самый позорный «чемпион» в истории ФК никак не может успокоиться. Строчит и строчит.
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Недоразумение, которое стало олимпийским чемпионом, когда-нибудь говорило, что "Я стал олимпийским чемпионом потому что карманная лаборатория придержала пробу, а русские купились на их отмазки плюс испугались идти в суде идти до конца"? Или я что-то пропустил?
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Уж кто-кто, а этот бы захлопнул свою варежку. Как говорил Рикки Жерве, "You’re in no position to lecture the public about anything". Облажался в команднике, нахаляву урвал левейшее золото в истории и теперь толкает какие-то до нелепости пафосные и слезливые речи. Фраза, которая больше всего подходит Джоу в этой ситуации - "Так свезло мне, так свезло. Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке" (с)
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Винс Чжоу, как и Карен Чен, получили случайное золото, которое совершенно не заслужили!
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Ему бы заткнуться.. Просто заткнуться. Меньше всех именно он заслужил щеголять этой липовой медалью
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Главный страдалец американской команды
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0
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Не голос , а писк, который никто не заметил , если бы не представлял правильную федру.
+33
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+29
Ответ umma
Бедный, чем бы дитя не тешилось- лишь бы не плакала 🤣🤣 И не стыдно ведь такое писать, он реально верит во все это 😄😄
"Мое сердце забилось, и в голове замелькали миллионы " - как Киса Ворбьянинов
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+28
Твой голос как и выступление на ОИ не чемпионское. Для тебя молчание -- золото.
+29
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А про своих 400+ американских спортсменов с кучей ТИ Чжоу ничего не хочет сказать? Или, по его мнению, это самые честные и чистейшие в мире спортсмены?
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Поехавший в край.
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+23
Бедный, чем бы дитя не тешилось- лишь бы не плакала 🤣🤣 И не стыдно ведь такое писать, он реально верит во все это 😄😄
+22
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+19
Этот клоун утверждал, что он знает "о широком распространении допинга среди других российских фигуристов".
Вопрос: если он знает, но молчит, тогда почему нет санкций для него? Он же покрывает допингистов и ему нужно выписать бан, как Каролине Костнер. Таким образом, все его результаты за период молчания должны быть аннулированы - и золото ОИ-22 нужно отдать Японии. Требую справедливости для команды Японии)))
+18
-2
+16
Ответ smoky eyes
Вот у кого с ментальным здоровьем все отлично. У нас Миша проживал и переживал плохое выступление за команду много лет. А здесь самый позорный «чемпион» в истории ФК никак не может успокоиться. Строчит и строчит.
Мишу травили свои же во всех местечковых ветках. А здесь Джоу свои поддерживали и он не чувствует своего поражения. Две большие разницы, как говорится.
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Да уж, австралийский шорт-трекист нервно курит в сторонке. Винс, пожалуй, его переплюнул в удачливости...
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Да помним мы все твои причитания, Винс! И как ты своими речами пытался оказать влияние на судей КАС!
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Ты подумал, что всё будет хорошо? Возможно, но БЫЛО на Олимпиаде всё не просто плохо, а хреново. Именно ты, Чжоу, получил фальшивую медаль, ты даже на бронзу не накатал, "герой", спрячь её и никому не показывай. И ведь никак не успокоится, наверное, сам себя каждый день уговаривает, что золотой, но прекрасно понимает, что это фальш и чушь.
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Господи! Чувак вообразил себя борцом за справедливость? Героем голливудского блокбастера)))
Офигеваю почему этого пафосного Табаки выпустили первым?) Там были явно те, кто реально старался привести свою страну к золоту).
Не человек - а рвотный порошок.
Девочкам с булемией: поел, и следом почитал Чжоу))
+15
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И по классике клинический лузер подает голос. От Нэтана подобной глубокой философии почему-то не исходит
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Кстати, согласно материалам дела, церемония в Пекине не состоялась как раз из-за него. Бывает же. Его выбрал случай, чтобы он мог стать рупором правды и справедливости) «…The medal ceremony for the Figure Skating Team Event, which was originally planned to take place on the same date, was postponed to the day after in order for all the members of the teams to be able to participate in the ceremony…» Единственной командой у которой не все члены могли участвовать в церемонии была США. Единственным спортсменом , который не мог 7 февраля учавствовать в церемонии, был Винсент Чжоу из-за теста на корону.
+16
-4
+12
Шаблонами американскими говорит, текст выучил, молодец. Но пафосные речи в таком стиле наверное здесь не к месту. Надо как-то скромнее радоваться что ли, когда все всё понимают и даже он сам. Но они без этого не могут...ещё немного и уверуют что взяли её победив всех на ОИ.
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В общем, теперь главным воспоминание Чжоу будет нечестно забранная медаль.
+12
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Ответ Daria Tikhonova
И по классике клинический лузер подает голос. От Нэтана подобной глубокой философии почему-то не исходит
Нейтан разместил у себя серию фото, как он чихнул на церемонии)) Но заработал для команды 10 баллов. В этом вся разница между ними))
+13
-3
+10
Ответ nina1212
https://tass.ru/sport/21694037 Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку Варвару Горобченко на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА. Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 15 мая 2023 года и закончится 14 мая 2028 года. В пробе фигуристки были обнаружены мельдоний и сибутрамин. Горобченко 17 лет. Она является ученицей олимпийской чемпионки Юлии Липницкой
Интересно, как СМИ выворачивают новость. Плющенко уже получается как бы и ни при чем, хотя она занимается в его академии.
Уже второй случай дисквалификации за допинг в АП.
"Есть правила – они для всех одинаковые. Никто никому не должен делать поблажек, допинг запрещен в любом виде спорта!" (с) Я. Рудковская
Пора бы уже всерьез заняться мутными делишками четы Рудковских, пока они окончательно не угробили репутацию российского ФК. Финансовые махинации, кабальные договоры, травмы ведущих фигуристов, а теперь ещё и допинг на регулярной основе.
+11
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+10
там новость подъехала
Фигуристку из группы Юлии Липницкой дисквалифицировали на 5 лет за употребление мельдония и сибутрамина
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Ответ nina1212
там новость подъехала Фигуристку из группы Юлии Липницкой дисквалифицировали на 5 лет за употребление мельдония и сибутрамина
Ага, а спортс все спит. Хотя я не исключаю, что они вообще проигнорят новость за определённое вознаграждение понятно от кого
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Не голос звенел, а пафос.
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Покажите куда блевать
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Ответ unknownman
Самая халявная золотая медаль в истории. Вышел, проиграл главному конкуренту Кондратюку, лишив команду последних шансов на золото в спортивной борьбе. Теперь позиционирует себя как героя. Даже золото шорт-трекиста Брэдбери из Австралии было не такое халявное.
У Брэдбери все чисто- все сами завалились, что тут скажешь
+10
-2
+8
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