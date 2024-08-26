Чжоу о церемонии награждения фигуристов в Париже: «Я подумал, каково было 2,5 года говорить о справедливости в спорте, когда мой голос звенел в пустоте без ответа»

Американец Винсент Чжоу вспомнил церемонию вручения наград за командный турнир.

На летней Олимпиаде в Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.

«Чуть больше двух недель назад за кулисами мне сказали, что я первым выйду на церемонию вручения. Мое сердце забилось, и в голове замелькали миллионы вопросов. Что если я ошибусь? Как нас примет публика? Есть ли у нас вообще право быть в ?

И тут я подумал, каково было последние 2,5 года говорить о справедливости и честности в спорте, когда мой голос звенел в пустоте без ответа. Было страшно? Возможно. Была ли неуверенность? Да. Боязнь совершить ошибку? Конечно.

А потом я вспомнил те сотни раз, когда выходил на лед один, дрожа от волнения и остро осознавая, что ошибка может означать конец.

Я вспомнил времена, когда мне приходилось идти вперед одному, и никто не направлял меня и не говорил, что правильно, а что нет. Например, когда я отказался от всего, что связано с обычной жизнью, чтобы следовать за своей олимпийской мечтой, или когда я впервые бросился делать четверной лутц – задолго до того, как он стал обычным прыжком.

Я подумал: «У тебя все будет хорошо». И вышел вперед на ослепительный солнечный свет», – написал Чжоу.

В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри