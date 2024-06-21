Софья Акатьева: «Сборы, лед, тренировки. Подготовка к новому сезону в самом разгаре!»

Теги сборная России видео женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева поделилась видео с тренировок.

«Сборы, лед, тренировки.💪 Подготовка к новому сезону в самом разгаре!

А как проходит ваше лето?☀️✨» – написала чемпионка России 2023 года.

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62 комментария
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Соня взрослеет и становится очень привлекательной девушкой,удачи в сезоне!соскучилась по её выступлениям
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Приятно видеть Соню в добром здравии и на льду. Самое ожидаемое возвращение сезона
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Грациозна и красива!
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Изящная и грациозная красавица Соня. Пусть все проблемы останутся в прошлом. Здоровья и успешного нового сезона.
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По-моему Соня оставляет Маскарад на этот сезон, мне понравилась постановка, платье и сама Соня в этой программе. Хочется видеть ее на соревновательном льду.
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Очень ждём СуперСоника ! Здоровья и удачного старта !
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Забыли привести в пример Рудковскую, которая благодарная дальше некуда. Сколько Муравьева тянула академию на себе, а как только появились Самоделкина с Костылевой, сразу выкинули ее из шоу, фактические назвав ее алчной.
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Наконец то Соник появилась! Да ещё и прыгает, ура! Самая приятная спортивная новость за последнее время.
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Пусть Соник выходит классно в сезон.. И Ника пусть выходит так- же... Хочется уже, чтобы не только Тиграновна отдувалась... Хочется уже драйва.. Драйва не в стиле программ, а вообще.. Топ фигуристок.. Международного топа
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Соне, дай бог здоровья!Сил, терпения и удачного сезона!Ждем на соревновательном льду!
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Соня повзрослела и стала ещё красивее, грациознее,прям очень нравится ..больше всех её жду в след сезоне ,очень надеюсь что не будет больше травм и она спокойно войдет в свою колию..Удачи и здоровья СуперСонику❤️❤️
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Ну, хотя бы теперь знаем, что у нее 3Lz+3T восстановлен.
Удачи.
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Больше всех жду Соню в новом сезоне.
В прошлый сезон как-то не получилось ни за кого поболеть, никто так в душу не запал)
Здоровья Соне и успешного восстановления!
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Настрой у СуперСоника боевой, судя по видео, главное, чтобы здоровье позволило ей войти в сезон в оптимальной форме !
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За Соника, побед в новом сезоне
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Будем надеяться, что все проблемы со здоровьем Сони решены и новый сезон у неё будет удачным и успешным.
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Сонечка❤️❤️❤️
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Ответ Lavkaspice
По-моему Соня оставляет Маскарад на этот сезон, мне понравилась постановка, платье и сама Соня в этой программе. Хочется видеть ее на соревновательном льду.
Конечно оставляет. Она только на опах его показала
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О, Соня на льду это улучшитель настроения!
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она круто танцует
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Хорошей подготовки к новому сезону Соне, без травм, крепкого здоровья. Очень не хватало её на льду.
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Удачи Сонечке в новом сезоне! Очень рада, что наша чемпионка снова на льду
Теперь за титул ЧР25 будет реально сильная битва между лучшими фигуристками ❤️
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С нетерпением жду Соню! Уникальная, утончӗнная, скоростная, яркая!
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СуперСоник возвращается, отличная новость. Соня, просто ждем 🙏
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Впереди пойдет главный "патриот" Плющенко, косясь в сторону Запада.
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Если Суперсоник будет в строю,то придется смотреть соревнования взрослых.
ждем- с !
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Очень рада видеть Соню, а на льду особенно. Надеюсь и верю, что всё будет у Сони хорошо. Удачи и успехов. Пусть всё сложится. А главное, здоровья.
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Аки даже если перейдет в ОИ не попадет же да?
Попадает, Соня как раз в олимпийский сезон во взрослые выходит
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Удачи, Соне! Так хочется,чтобы Соня и Ника Жилина вышли в новый сезон.
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Очень жду Соню на льду в целом и на ЧР в частности:)
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