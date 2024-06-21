Софья Акатьева: «Сборы, лед, тренировки. Подготовка к новому сезону в самом разгаре!»
Фигуристка Софья Акатьева поделилась видео с тренировок.
«Сборы, лед, тренировки.💪 Подготовка к новому сезону в самом разгаре!
А как проходит ваше лето?☀️✨» – написала чемпионка России 2023 года.
Удачи.
В прошлый сезон как-то не получилось ни за кого поболеть, никто так в душу не запал)
Здоровья Соне и успешного восстановления!
Теперь за титул ЧР25 будет реально сильная битва между лучшими фигуристками ❤️
ждем- с !