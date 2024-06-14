Андрей Ежлов: «Хотелось, чтобы мы с Шевченко делали сальто параллельно. По физическим данным она может его исполнить»

Теги ISU танцы на льду Софья Шевченко Андрей Ежлов Фигурное катание

Фигурист Андрей Ежлов заявил, что хотел бы прыгнуть сальто вместе с партнершей.

Ежлов выступает в танцах на льду в дуэте с Софьей Шевченко.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее исключил сальто из списка запрещенных элементов.

– Не думал научить Соню сальто?

– Да, хотелось, чтобы делали параллельно. Но это планы точно не на предстоящий сезон. Она говорит, что страшно, но в целом, мне кажется, сможет его исполнить.

Сальто не самый простой элемент в плане восприятия в голове – это реально страшно. А по физическим данным – Соня может исполнить сальто.

Из девочек сальто, насколько я знаю, прыгала только француженка Сурия Бонали, но это было давно. А параллельных сальто в паре точно никогда еще не было.

– Тебя мотивирует факт, что вы первые в мире можете исполнить сальто параллельно в паре?

– Любые достижения являются дополнительным стимулом, мотивируют. Хочется отличиться чем-то хорошим.

– Сальто легализовали, но оно не будет оцениваться. Тебе хочется, чтобы за сальто ставили баллы?

– Не знаю, если его будут оценивать, все начнут прыгать – фигурное катание перейдет в акробатику.

Прикольно, когда делают этот элемент 2-3 человека за весь период соревнований, но если исполнять начнет каждый, то немного потеряется эффект «вау», оригинальность. Наверное, правильно, что его не будут оценивать, – сказал Ежлов. 

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4 комментария
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Зачем нужно параллельное сальто в танцах, тем более когда оно не оценивается?
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успокойся, Ежлов! Оставь Шевченко в покое со своими экстремальными предложениями))
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Ежлову повезло, что ему досталась Соня. Надо ее беречь, а не акробатические эксперименты проводить 😃
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Ахаха, найдешь себе такого партнёра на свою голову🙈😅 Не надо это делать параллельно, это будет почти стопудово не очень параллельно и очень глупо. Можно вставить в какой-нибудь весёлый танец, да в тот же РТ на следующий сезон, как Андрей делает сальто, типа перед Соней понтуется, а она этим восхищается и идёт с ним танцевать🙂
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