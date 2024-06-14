Андрей Ежлов: «Хотелось, чтобы мы с Шевченко делали сальто параллельно. По физическим данным она может его исполнить»
Фигурист Андрей Ежлов заявил, что хотел бы прыгнуть сальто вместе с партнершей.
Ежлов выступает в танцах на льду в дуэте с Софьей Шевченко.
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее исключил сальто из списка запрещенных элементов.
– Не думал научить Соню сальто?
– Да, хотелось, чтобы делали параллельно. Но это планы точно не на предстоящий сезон. Она говорит, что страшно, но в целом, мне кажется, сможет его исполнить.
Сальто не самый простой элемент в плане восприятия в голове – это реально страшно. А по физическим данным – Соня может исполнить сальто.
Из девочек сальто, насколько я знаю, прыгала только француженка Сурия Бонали, но это было давно. А параллельных сальто в паре точно никогда еще не было.
– Тебя мотивирует факт, что вы первые в мире можете исполнить сальто параллельно в паре?
– Любые достижения являются дополнительным стимулом, мотивируют. Хочется отличиться чем-то хорошим.
– Сальто легализовали, но оно не будет оцениваться. Тебе хочется, чтобы за сальто ставили баллы?
– Не знаю, если его будут оценивать, все начнут прыгать – фигурное катание перейдет в акробатику.
Прикольно, когда делают этот элемент 2-3 человека за весь период соревнований, но если исполнять начнет каждый, то немного потеряется эффект «вау», оригинальность. Наверное, правильно, что его не будут оценивать, – сказал Ежлов.