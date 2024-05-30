Александр Смирнов: «У Кадыровой и Миронова большой потенциал. Ребята – мастера, оба хорошо катаются, очень выразительные»

Александр Смирнов рассказал о подготовке Кадыровой и Миронова к будущему сезону.

и Илья Миронов встали в пару весной этого года.

«Ребята готовятся к новому сезону, поставлена очень интересная короткая программа. В произвольной еще предстоит выбор музыки, но ребята – мастера, оба хорошо катаются, очень выразительные, думаю, не составит труда поставить интересную программу и вкатать ее.

Главное – сложить все элементы, потому что потенциал у пары хороший и большой. Яся готова работать очень много, Илья тоже очень целеустремленный, с ними приятно работать», – сказал двукратный чемпион Европы, тренер клуба .

Также Смирнов отметил прогресс юниорской пары – Брегей.

« уже катался и выступал, а Соня все очень быстро схватывает. Все-таки гены мамы дают о себе знать. С ней легко разучивать новые элементы, может быть, чуть тяжелее заставить что-то сделать.

Александра, наоборот, легко заставить что-то сделать, но он медленнее разучивает. В чем-то это похоже на меня: тоже долго все разучивал, но, если выучил, хоть ночью разбуди – сделаю.

О ребятах есть положительные отзывы, они прекрасно общаются друг с другом и хорошо ведут себя на тренировках – пунктуальные, заряженные на работу, с хорошим настроением.

Были помарки в сезоне, но две главные задачи были выполнены: мы заявили, что такая пара существует, катается в клубе Тамары Николаевны Москвиной, а на заключительных соревнованиях (первенстве России старшего возраста) пара вошла в юниорскую сборную», – сказал Смирнов.