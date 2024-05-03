Тренер Алексей Мишин выпустил новую книгу о фигурном катании.

«Отличные новости в пятницу с утра! Совсем скоро выйдет книга нашего любимого профессора Алексея Николаевича Мишина. В книге описывается техника фигурного катания на коньках, даются практические советы по овладению этим видом спорта.

Книга адресована прежде всего начинающим фигуристам, а также она будет полезна тренерам и преподавателям, и широкому кругу любителей фигурного катания на коньках, которым она поможет лучше разбираться в этом виде спорта.

Уже сегодня можно оформить предзаказ на сайте издательства», – говорится в сообщении группы Мишина в телеграме.