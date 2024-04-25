Матвей Янченков: «В прошлое межсезонье я не катался месяца два, когда получил повреждение. Было страшно за будущее, я переживал»
Фигурист Матвей Янченков рассказал о травме перед сезоном-2023/24.
Летом прошлого года спортсмену прооперировали бедренную кость левой ноги.
– Какой был самый длительный перерыв от фигурного катания?
– В прошлое межсезонье я не катался месяца два, когда получил повреждение. Лежал в стационаре, мне нельзя было заниматься физической нагрузкой.
– Переживал, что соперники готовятся к сезону, а ты в безвыходной ситуации?
– Было страшно за будущее, я переживал. Но рад, что мы с Катей (Чикмаревой) справились. И родственники, и тренеры, и Катя помогали мне восстановиться.
Как раз на тот момент у меня появилась девушка, она меня тоже поддерживала. Все вместе выкарабкались из ситуации, – сказал Янченков.