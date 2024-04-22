Распался грузинский танцевальный дуэт Казакова – Ревия

Распался грузинский танцевальный дуэт Мария Казакова – Георгий Ревия.

Об этом партнерша сообщила в соцсети.

«Мое путешествие с Георгием окончено. Я благодарна за этот опыт и хочу сказать спасибо.

Начинается новый этап моей жизни. Я не хочу сдаваться и буду продолжать карьеру. Сейчас я в поиске партнера», – написала Казакова.

Казакова и Ревия – победители финала Гран-при среди юниоров 2019 года, серебряные призеры юниорского ЧМ-2020. Участвовали в Олимпийских играх в Пекине, где заняли 19-е место. На чемпионате Европы-2023 были восьмыми.