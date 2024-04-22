Распался грузинский танцевальный дуэт Казакова – Ревия

Теги танцы на льду Георгий Ревия сборная Грузии Мария Казакова Фигурное катание

Распался грузинский танцевальный дуэт Мария Казакова – Георгий Ревия.

Об этом партнерша сообщила в соцсети. 

«Мое путешествие с Георгием окончено. Я благодарна за этот опыт и хочу сказать спасибо.

Начинается новый этап моей жизни. Я не хочу сдаваться и буду продолжать карьеру. Сейчас я в поиске партнера», – написала Казакова. 

Казакова и Ревия – победители финала Гран-при среди юниоров 2019 года, серебряные призеры юниорского ЧМ-2020. Участвовали в Олимпийских играх в Пекине, где заняли 19-е место. На чемпионате Европы-2023 были восьмыми. 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Григорий весь травмированный давно, то спина, то ноги. В этом году операцию делал на колене. Маше удачи в поисках нового партнера. Гоше здоровья!
+17
-3
+14
Маше найти хорошего партнёра, а Георгию здоровья.
+15
-2
+13
Видимо, Гоша не вылезает из травм(
+13
-2
+11
И всё-таки жаль, что они не выиграли ЮЧМ. Тогда казалось, что всё впереди.
+12
-3
+9
Очень жаль, интересный был дуэт.
+11
-2
+9
Жалко конечно, но скорее всего из-за здоровья Георгия пара распалась.
Марие удаче в поиске партнёра!
+11
-2
+9
Ответ Дарья Виноградова
Видимо, Гоша не вылезает из травм(
У него в январе операция была
+8
-2
+6
Проклятие перешло на грузинские танцы?
+9
-5
+4
Ответ Блинчик
Эффект Дианы с Дэвисом.))
Не говорите, везде они. Коленки Гоше ломают, спину гнут. Куда деваться?
+11
-9
+2
А какие перспективы им рисовали, когда побеждали еще в юниорах. Так и хочется спросить, а куда же делось все их мастерство и ведь оно было, раз серебряными призерами становились, не могло же оно испариться. Все-таки что не говори, а танцы это не спорт, слишком много побочных факторов, влияющих на результат и пожалуй главный, это принадлежность к слабой федерации. Нет в танцах шансов у таких спортсменов.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий