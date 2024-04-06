Федор Климов: «Павлова и Святченко в процессе получения гражданства Венгрии. Для этого и учат язык»

Фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко получают гражданство Венгрии.

Бывшие российские фигуристы выступают за Венгрию, в сезоне-2023/24 они были четвертыми в финале Гран-при, а также на чемпионатах мира и Европы. Тренируется пара у

– Показалось, что Павлову и Святченко «порезали» по баллам на чемпионате Европы.

– Было такое ощущение, и я говорил об этом. Они катались на большие баллы, должны были получить лучшие оценки. Грубых судейских ошибок не было – все в пределах правил. Просто везде как будто чуть‑чуть придержали.

Я пришел к выводу, что сказался недостаток рейтинга, узнаваемости, страна не самая «фигурнокатательная». Все эти нюансы повлияли на итоговый результат.

– Ребята заняли 4‑е место на чемпионате мира. Это их потолок на данный момент?

– Не считаю, что это их потолок. Сейчас они делают практически максимальный технический контент, но мы можем и будем усиливаться в плане второй оценки, катания, постановок. Также они могут делать более сложные прыжки. Есть куда расти, и я уверен, что это не их предел, ребята могут занимать самые высокие места.

– Видел статью, что венгерская федерация обязала приезжих фигуристов изучать язык.

– Да, чтобы получить документы для выступления на Олимпиаде, они должны сдавать экзамен по языку, сейчас ребята занимаются с репетиторами. Считаю, что это правильно. Если ты представляешь честь другой страны, должен знать язык, историю государства. Такая методика во многих странах, в той же Германии.

Они в процессе получения гражданства. Для этого и учат язык. Конкретных дат по выдаче паспортов нет, все в процессе. На наших ребят в федерации надеются, идут навстречу, поддерживают, – рассказал Климов.