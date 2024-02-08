К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов

Теги Политика Михаил Мишустин Фигурное катание

Правительство РФ утвердило стратегическое направление в сфере цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о создании единой цифровой среды в области физкультуры и спорта, внедрении технологий искусственного интеллекта и новых электронных сервисах для граждан.

«Проект также предполагает внедрение электронных паспортов спортсменов. Формирование таких цифровых документов сделает более эффективным отбор талантливой молодежи и повысит эффективность спортивной подготовки. Эта работа должна быть завершена к 2027 году», – говорится на сайте Кабмина.

Отмечается, что к 2030 году в единую цифровую среду должны быть включены все российские спортивные организации и учреждения.

Один из проектов подразумевает возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы и другие организации спортивной подготовки. Все заявления должны приниматься в электронном виде к 2028 году.

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну на Фан айди уже бюджет освоили, надо же как то дальше продолжать зарабатывать
+34
-8
+26
В электронных паспортах будут данные о родственниках, чтобы потом вдруг не оказалось, что "дедушки" не существует
+24
-4
+20
Ответ Классный руководитель
Ну на Фан айди уже бюджет освоили, надо же как то дальше продолжать зарабатывать
ну чиновничьи дети то подрастают, им же надо бизнесы мутить
+10
0
+10
а к 2030 всех чипируют и будут отслеживать с вышек 5g
+5
0
+5
Дату рождения можно теперь легче изменить)
+3
0
+3
"Электронные паспорта спортсменов появятся к 2027 году"...

А может и не появятся... мало разве было различных прожектов. Главное, бюджет освоить, а дальше как пойдёт...
+3
-1
+2
Футболист заходит на стадион в 2027 году:
-Паспорт
-Вот
-Аккредитация
-Вот
-Паспорт болельщика
-Вот
-Электронный паспорт спортсмена
-Вот
+4
-3
+1
Электронные спортсмены
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Всё правильно. Технологии развиваются.
Где развиваются?
+2
-1
+1
А фан айди это не электронный паспорт?Говорили же,что и футболисты его должны иметь
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
В электронных паспортах будут данные о родственниках, чтобы потом вдруг не оказалось, что "дедушки" не существует
Который измельчает таблетки ножом)
+2
-1
+1
Ответ WhitePeacock
Инициатива на самом деле неплохая.Будет своего рода трансфермаркт,но для всех спортсменов со всеми достижениями и упростит заинтересованным лицам поиск талантов,если оно будет работать именно так
Как я понял, идея действительно такая. Но скорее всего будет все сыро и будут люди плеваться, как с госуслугами было, но потом все удивятся, что действительно полезно))
0
0
0
Ответ vanessa2021
Зачем это делается? Вроде и так все работает. Деньги девать некуда? Мало этих электронных баз сливается сейчас?
Мода на цифровизацию и реестры. Удобно же, щелчком мышки человека можно вычислить, загнать в рамки и т.д.
0
0
0
Ответ Евгений Мешков
Дату рождения можно теперь легче изменить)
Что бы изменить дату рождения вам придет смс код на указанный в профиле номер )
0
0
0
Ответ Мукунку хороший
Где развиваются?
В России.
0
0
0
Ответ Leon Petov
В электронных паспортах будут данные о родственниках, чтобы потом вдруг не оказалось, что "дедушки" не существует
Скорее всего, так и сделают - внесут данные о родственниках тоже.
0
0
0
Лилу Даллас, мульти пасс!!!
0
0
0
2027.Россия. Нет электронного паспорта-значит не спортсмен
0
0
0
Инициатива на самом деле неплохая.Будет своего рода трансфермаркт,но для всех спортсменов со всеми достижениями и упростит заинтересованным лицам поиск талантов,если оно будет работать именно так
+1
-1
0
И сейчас ребёнка в секции можно электронно записывать. Кроме распила я не понимаю зачем это нужно.
0
0
0
Сделали день рыбака, да не стало судака. Может, вместо рыбака сделать праздник судака?
0
0
0
зачем?
0
0
0
Зачем это делается? Вроде и так все работает. Деньги девать некуда? Мало этих электронных баз сливается сейчас?
0
0
0
Со спортсменами понятно.. а что с пенсионерами?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий