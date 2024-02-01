Гамова о допинг-деле Валиевой: «Почему так произошло – вопрос к тренерскому штабу Камилы, там должны объяснить, как препарат попал к ней в организм»
Екатерина Гамова считает, что дело Камилы Валиевой вызывает вопросы к тренерам.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) на 4 года дисквалифицировал фигуристку Валиеву, в чьей допинг-пробе обнаружили триметазидин.
«Скажу от себя лично: мне безумно жаль Камилу – эту маленькую девочку, которая оказалась в столь трагичной для нее ситуации. То, как она переживала и проходила этот путь, не пожелаешь никому. Почему так произошло – вопрос к тренерскому штабу Камилы, там должны объяснить, как препарат попал к ней в организм. Мы можем только гадать. Хочу сейчас поддержать Камилу.
Ситуация такая, что можно понять и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и CAS, потому что они опираются на факты – было выявлено запрещенное вещество. Многие спортсмены сталкивались с поддельными препаратами, с тем, что недоглядели врачи, просто с несчастными случаями и незнанием списка запрещенных препаратов, о чем мы говорим на заседаниях комиссии, когда с нами работают коллеги из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Неинформированность многих спортсменов приводит, к сожалению, и к таким последствиям. Обижаться или ругать CAS не имеет смысла – они, как я уже сказала, опираются на факты.
Ситуация действительно трагичная, сожалею, что Камила в таком юном возрасте прошла через такой прессинг. Она была на тот момент еще совсем ребенком, это очень тяжело», – сказала двукратная чемпионка мира по волейболу Гамова.
Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Ты можешь объяснять, можешь показывать, рассказывать, но дома он делает то, что считает нужным в тот момент. Это не значит, что человек дома принял запрещенный препарат специально.
А если смотреть трезвомысляще, то скорее всего подсыпали. И как тренер должен объяснить каким образом попал допинг в организм спортсменки? Не тренер же подсыпал. Это должно быть уголовной расследование где и когда. И то маловероятно, что можно установить
мучное и сладкое приравняли к допингу западные враги. та бормотуха, которой дитя накачали, вовсе и не допинг, от неё только хуже катаются.