Гамова о допинг-деле Валиевой: «Почему так произошло – вопрос к тренерскому штабу Камилы, там должны объяснить, как препарат попал к ней в организм»

Екатерина Гамова считает, что дело Камилы Валиевой вызывает вопросы к тренерам.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) на 4 года дисквалифицировал фигуристку Валиеву, в чьей допинг-пробе обнаружили триметазидин.

«Скажу от себя лично: мне безумно жаль Камилу – эту маленькую девочку, которая оказалась в столь трагичной для нее ситуации. То, как она переживала и проходила этот путь, не пожелаешь никому. Почему так произошло – вопрос к тренерскому штабу Камилы, там должны объяснить, как препарат попал к ней в организм. Мы можем только гадать. Хочу сейчас поддержать Камилу.

Ситуация такая, что можно понять и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и CAS, потому что они опираются на факты – было выявлено запрещенное вещество. Многие спортсмены сталкивались с поддельными препаратами, с тем, что недоглядели врачи, просто с несчастными случаями и незнанием списка запрещенных препаратов, о чем мы говорим на заседаниях комиссии, когда с нами работают коллеги из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Неинформированность многих спортсменов приводит, к сожалению, и к таким последствиям. Обижаться или ругать CAS не имеет смысла – они, как я уже сказала, опираются на факты.

Ситуация действительно трагичная, сожалею, что Камила в таком юном возрасте прошла через такой прессинг. Она была на тот момент еще совсем ребенком, это очень тяжело», – сказала двукратная чемпионка мира по волейболу Гамова.

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Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?