Гамова о допинг-деле Валиевой: «Почему так произошло – вопрос к тренерскому штабу Камилы, там должны объяснить, как препарат попал к ней в организм»

Теги сборная России жен Екатерина Гамова сборная России допинг WADA РУСАДА CAS Камила Валиева Фигурное катание

Екатерина Гамова считает, что дело Камилы Валиевой вызывает вопросы к тренерам.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) на 4 года дисквалифицировал фигуристку Валиеву, в чьей допинг-пробе обнаружили триметазидин.

«Скажу от себя лично: мне безумно жаль Камилу – эту маленькую девочку, которая оказалась в столь трагичной для нее ситуации. То, как она переживала и проходила этот путь, не пожелаешь никому. Почему так произошло – вопрос к тренерскому штабу Камилы, там должны объяснить, как препарат попал к ней в организм. Мы можем только гадать. Хочу сейчас поддержать Камилу.

Ситуация такая, что можно понять и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и CAS, потому что они опираются на факты – было выявлено запрещенное вещество. Многие спортсмены сталкивались с поддельными препаратами, с тем, что недоглядели врачи, просто с несчастными случаями и незнанием списка запрещенных препаратов, о чем мы говорим на заседаниях комиссии, когда с нами работают коллеги из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Неинформированность многих спортсменов приводит, к сожалению, и к таким последствиям. Обижаться или ругать CAS не имеет смысла – они, как я уже сказала, опираются на факты.

Ситуация действительно трагичная, сожалею, что Камила в таком юном возрасте прошла через такой прессинг. Она была на тот момент еще совсем ребенком, это очень тяжело», – сказала двукратная чемпионка мира по волейболу Гамова.

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51 комментарий
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забавно как они не могут определитесь между собой, это политика и англосаксы забанили чистую девочку ангела или допинг все таки был. Политики одно говорят, спортсмены другое. Как бы всяких Гамовых и Костомаровых не признали иноагентами
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Ответ Алена Иванова
О волейбол подтянулся
и только федерация фигурного катания молчит
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Максимально адекватная, вдумчивая позиция! Гамовой уважуха!
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+10
Насколько помню, ТАТ всегда кричала, что Камила ничего не пила, что допинг в ФК не нужен и тд. И вдруг поворот на 180 градусов - ТШ виноват. Уж очень это странно.
+12
-3
+9
Больше вопросов к Минспорту и ФФК России.Где они были 2 года и чем занимались.От них вообще не чего не слышно.как и от НОК России.Они в первую очередь должны обеспечить правовую защиту и разбирательство как Триметазидин оказался в пробах Валиевой.
+9
-1
+8
О, вдруг вменяемый человек в комментариях попался )
+10
-2
+8
То есть, Екатерина как бывшая профессиональная спортсменка говорит о своём опыте - в волейболе допинг давали тренеры и никто другой? Она под круглосуточным надзором, что ли, жила? Как можно контролировать спортсменку, если она живёт не в соседней комнате?
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И на арену выхооодит...
+11
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+6
Господи, ещё одна((
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Ответ Рябиновые бусы
уже становится слишком очевидным что вся эта провокация имела задачу убрать Этери. Ну зачем так палиться, товарищи? сотни случаев допинга было в истории спорта, НИ РАЗУ НИ ОДИН тренер не признавал свою вину, либо молчали либо сваливали на кого-то. Когда начнут требовать объяснений у Плющенко за допинг несовершеннолетнего ребенка?Она тоже маленькая девочка , попавшая в трагическую ситуацию.И всем на нее плевать.
Почти на 100%, цель - успешный штаб, где чемпионкам конца и края не видно, и сама Этери. А Камила средство достижения этой цели. Вообще вся история, конечно, дикая. Очень жаль Камилу. И не покидает ощущение, что в любой момент может с кем угодно случиться что угодно.
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Сказали же: еда мороженое, пила чай.
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Понимаю, спорт и все дела. Но при единичном случае какие можно серьезные претензии предъявлять тренеру? Что делает спортсмен дома никто не знал и не знает.
Ты можешь объяснять, можешь показывать, рассказывать, но дома он делает то, что считает нужным в тот момент. Это не значит, что человек дома принял запрещенный препарат специально.
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Да, конечно. Все думают, гадают, как попал ТЗД в Ками, и только ТШТ знает и должен ответить на этот вопрос...
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Забавно, что волейболистка задает правильные вопросы. Только вот пусть там определятся - или Байден нагадил в подъезде, или же допинг был?
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О волейбол подтянулся
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Действительно, надо разобраться как допинг попал Камиле. Причём без обиняков и оглядки на любых лиц.
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Ответ Рябиновые бусы
уже становится слишком очевидным что вся эта провокация имела задачу убрать Этери. Ну зачем так палиться, товарищи? сотни случаев допинга было в истории спорта, НИ РАЗУ НИ ОДИН тренер не признавал свою вину, либо молчали либо сваливали на кого-то. Когда начнут требовать объяснений у Плющенко за допинг несовершеннолетнего ребенка?Она тоже маленькая девочка , попавшая в трагическую ситуацию.И всем на нее плевать.
Кто её уберет-то? Её и танком не сдвинешь, она большой спортивный функционер с своим катком и немаленькой командой тренеров. Стрелки на суде успешно перевели на деда. Валиева бан получила. И все. Работаем дальше. Как она любит говорить
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Ответ Алена Иванова
О волейбол подтянулся
Гамова - "член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России", а не просто бывшая волейболистка
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Как они должны это объяснить, если сами не знают.Они что с ней 24/7 вместе.? Жили, ели, пили, спали, всё вместе?
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Ну если изначально считать штаб виноватым, что он кормит допингом детей, то, конечно, как тут все уверены в этом, Этери должна срочно признаться. Главное развернуть программу по обвинению тренера, слишком хорошо тренирует, не победить ее девочек.
А если смотреть трезвомысляще, то скорее всего подсыпали. И как тренер должен объяснить каким образом попал допинг в организм спортсменки? Не тренер же подсыпал. Это должно быть уголовной расследование где и когда. И то маловероятно, что можно установить
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Каждый должен заниматься своим делом: тренер тренировать, врачи команды вести спортсменов по здоровью, а всякие комитеты, федерации спортивные отвечать за чистоту спортсменов. Похоже федра подставила Тутберидзе
+4
-2
+2
добрая и красивая уже дала ответы на вопросы. валиева ела мороженное. дед поедал десерт.
мучное и сладкое приравняли к допингу западные враги. та бормотуха, которой дитя накачали, вовсе и не допинг, от неё только хуже катаются.
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Ответ Андрей Максимов
Гамова в волейболе круче Валиевой в ФК.
Ну пусть и остается в своем волейболе)
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Ответ Алина Егорова
Кто такая эта Гамова? Она говорила с тренерами Камилы? Она в курсе,что тренеры понятия не имеют,как и сама Камила, откуда пришла такая проба? Не стыдно,говном в тренеров кидать,которым сейчас очень больно как и Камиле??? Желаю ей оказаться в похожей ситуации.
Гамова в волейболе круче Валиевой в ФК.
+4
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+1
Ответ olvl
Насколько помню, ТАТ всегда кричала, что Камила ничего не пила, что допинг в ФК не нужен и тд. И вдруг поворот на 180 градусов - ТШ виноват. Уж очень это странно.
Стадия отрицания была, я вот тоже не сразу поверила в этот факт
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Ответ fewral
Сказали же: еда мороженое, пила чай.
Делаю тебе строгое замечание. Впредь не забывай о дедушкином пирожном.
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Катенька, это в приличных командах тренер несет ответственность за своих спортсменов. А если у тренера дочь катает не то за Грузию, не то за США, не то за Израиль - какая ответственность? Обнять и плакать.
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Откуда информэйшен?
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Думаю без ВВП не обойтись..Ну или хотя бы Кабаева должна высказаться и закрыть эту тему
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Ответ Eva2426
И на арену выхооодит...
Новый, амбициозный тренер в пальто-Федченко
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