Лутфуллин о ситуации с котом Твиксом: «Это дикая ситуация, но думаю, виноваты обе стороны — и проводник, и хозяин кота»

Теги сборная России мужское катание Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Глеб Лутфуллин высказался об истории с котом Твиксом.

11 января на остановке в Кирове проводница выбросила кота по имени Твикс на улицу, подумав, что он бездомный. Кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область.

20 января волонтеры нашли кота без признаков жизни.

«Я в детстве не понимал смысл домашних животных. То есть я не был агрессором, гладил их, конечно, но не понимал. До того момента, как не появилась девушка, которая любительница всех животных мира. Она сказала — нужно заводить. Теперь я даже на хомячка смотрю: «Бедный, как ему в клетке!»

Многие СМИ преподнесли ситуацию так, что проводница взяла, вышвырнула на ходу. Но есть разные видео. Это дикая ситуация, но думаю, виноваты обе стороны — и проводник, и хозяин кота. Но я бы так выбросить на мороз лично не смог. Я бы наоборот, взял к себе, вместе бы катались в поезде», – рассказал Лутфуллин.

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2 комментария
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Ну еще Тарасовой позвоните по поводу кота этого
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тема кота в новостях не раскрыта)...
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