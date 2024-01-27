Лутфуллин о ситуации с котом Твиксом: «Это дикая ситуация, но думаю, виноваты обе стороны — и проводник, и хозяин кота»

Глеб Лутфуллин высказался об истории с котом Твиксом.

11 января на остановке в Кирове проводница выбросила кота по имени Твикс на улицу, подумав, что он бездомный. Кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область.

20 января волонтеры нашли кота без признаков жизни.

«Я в детстве не понимал смысл домашних животных. То есть я не был агрессором, гладил их, конечно, но не понимал. До того момента, как не появилась девушка, которая любительница всех животных мира. Она сказала — нужно заводить. Теперь я даже на хомячка смотрю: «Бедный, как ему в клетке!»

Многие СМИ преподнесли ситуацию так, что проводница взяла, вышвырнула на ходу. Но есть разные видео. Это дикая ситуация, но думаю, виноваты обе стороны — и проводник, и хозяин кота. Но я бы так выбросить на мороз лично не смог. Я бы наоборот, взял к себе, вместе бы катались в поезде», – рассказал .