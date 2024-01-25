Загитова прилетела в Пекин, где выступит в шоу: «Теперь думаю, как мне быстро восстановиться и заснуть как можно раньше»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова прилетела в Пекин для участия в шоу.

Ледовое представление в столице Китая с участием российских фигуристов пройдет 27-28 января.

«Всем привет! Ну что, ребят, я уже в Пекине, был долгий перелет, но мы с ним справились.

Мы прилетели, сразу практически поехали куда? Конечно же, на каток. Была восьмичасовая репетиция, завтра тоже встаем с раннего утра и тоже будет репетиция. Все для шоу.

Теперь я думаю, как мне быстро восстановиться и заснуть как можно раньше. Если вы можете мне что-то посоветовать – пожалуйста, пишите в комментариях, очень жду вашего совета.

Потому что спать вроде хочется, но закрываешь глаза и не получается», – сказала олимпийская чемпионка Загитова в видео для телеграм-канала.

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22 комментария
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Ха-ха! Посмотрите это видео, там практически слышно, как у неё шестерёнки в голове со скрипом проворачиваются, рождая слова!))
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«был долгий перелет, но мы с ним справились»
«завтра тоже встаем с раннего утра»
Как она закрывает сессии?😂))
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Я уж думал день взятия Бастилии прошел зря...
Но нет - Алиночка опять на спортсе
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Хороших прокатов Алине и всем участникам. Интересно, что Глейх там ставит? И траньковы.
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Можно заняться проектированием собственной школы фигурного катания, изучать чертежи - сразу сон срубит!
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Алина, красотка! Удачи на шоу в Пекине!
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как то слабенько ее китайские поклонники в аэропорту встречали. А нам чудесатые доказывали, что после ее "фурора" в прошлую поездку, у нее появилось миллиард болельщиков по всему Китаю. Они, просцице, где?
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Она спит? Я думал так все везде может успевать человек, который не спит вообще
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Удачи Алине и всем участникам шоу! Наверное, будут новые интересные программы. К тому же Глейхенгауз ставит общие номера. И пусть ребята успеют посмотреть достопримечательности Китая.
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Алина, чтобы восстановиться, необходимо начинать со сраннего утра.
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Наверняка это знак того, что готовятся разрешить кататься Россиянам, но лихорадочно ищут способы ослабить сборную России.
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В темах Загитовой, как обычно, перепись "особенных".
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Ответ Михон Мясной
Ха-ха! Посмотрите это видео, там практически слышно, как у неё шестерёнки в голове со скрипом проворачиваются, рождая слова!))
Все что и слышно - это как злопыхатели липкими пальцами быстренько постукивают по экрану телефона, стараясь на перегонки написать очередной оскорбительный комментарий.
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Ответ Владимир Георгия
Наверняка это знак того, что готовятся разрешить кататься Россиянам, но лихорадочно ищут способы ослабить сборную России.
Хорошо бы если так...но я знака не вижу. Просто шоу по сути и раньше такие были.
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