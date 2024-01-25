Загитова прилетела в Пекин, где выступит в шоу: «Теперь думаю, как мне быстро восстановиться и заснуть как можно раньше»

Алина Загитова прилетела в Пекин для участия в шоу.

Ледовое представление в столице Китая с участием российских фигуристов пройдет 27-28 января.

«Всем привет! Ну что, ребят, я уже в Пекине, был долгий перелет, но мы с ним справились.

Мы прилетели, сразу практически поехали куда? Конечно же, на каток. Была восьмичасовая репетиция, завтра тоже встаем с раннего утра и тоже будет репетиция. Все для шоу.

Теперь я думаю, как мне быстро восстановиться и заснуть как можно раньше. Если вы можете мне что-то посоветовать – пожалуйста, пишите в комментариях, очень жду вашего совета.

Потому что спать вроде хочется, но закрываешь глаза и не получается», – сказала олимпийская чемпионка Загитова в видео для телеграм-канала.