Елена Костылева дважды упала во время финального раунда чемпионата России по прыжкам и повредила руку

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Елена Костылева упала во время пятого раунда чемпионата России по прыжкам.

В этом раунде фигуристы исполняли каскады или комбинации из пяти прыжков. 

Костылева упала с четверного сальхова, затем зашла на второй прыжок, который также завершился падением. 

Фигуристка получила за свое выступление 7,80 балла. Во время падения она повредила руку.

101 комментарий
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Лену сбило шикарное выступление Маргариты, это очень было видно ,как резко она поехала и ,к сожалению, поспешила. Хочется, чтобы мама не нагнетала в голове у этой девочки злобу и противостояние с Маргаритой Базылюк.
+96
-5
+91
Ответ Мария Тихонова
Лиза для своей команды селала примерно столько же, сколько Алиев для своей
Оба были лишними на этом турнире.
+69
-3
+66
Зачем было ставить маленькую Лену с одним четвёртым под конец турнира на 5 прыжков, неужели нельзя было сделать так, что бы Дикиджи, например, прыгал, а она бы в другом раунде
+48
-1
+47
Ответ nadenki
А про Лизу будет? Чтобы сравнить сделанное ими для команды. Я, честно говоря, под конец забыла, что Туктик учавствовала..
Лиза для своей команды селала примерно столько же, сколько Алиев для своей
+36
-1
+35
Ответ ДИАНА
Лену сбило шикарное выступление Маргариты, это очень было видно ,как резко она поехала и ,к сожалению, поспешила. Хочется, чтобы мама не нагнетала в голове у этой девочки злобу и противостояние с Маргаритой Базылюк.
Капитану надо было Лену запускать первой или последней (лишних несколько минут передохнуть), а так вот прямо против Марго - по мне так тактическая ошибка.
+36
-1
+35
А про Лизу будет? Чтобы сравнить сделанное ими для команды. Я, честно говоря, под конец забыла, что Туктик учавствовала..
+26
-5
+21
Ответ Мороженко
Зачем было ставить маленькую Лену с одним четвёртым под конец турнира на 5 прыжков, неужели нельзя было сделать так, что бы Дикиджи, например, прыгал, а она бы в другом раунде
Маленькая Марго отпрыгала в последнем раунде без ошибок.
+22
-5
+17
Леночке восстановления, удачи и побед. Устала не только она, а падают все, ничего страшного.
+17
-1
+16
мне кажется, что не надо бы sports.ru акцентировать внимание на падении Лены, она совсем еще малышка,
пусть побыстрее забудет свою неудачу в финале и не зацикливается на ней.
+18
-4
+14
Ответ Мороженко
Такого разочарования я давно не испытала. Я про командник. Болею за МиГов и буду болеть, из-за Насти. Но Саша натворил кринжа и если раньше мне казалось это в рамках нормы, то сейчас уже не кажется. Как он оттолкнул Лену на следующий прыжок, не дали ребёнку передохнуть, всё ради победы. Дима порадовал, молодец. А вот Бойкова тоже внесла свой вклад в разочание (о недокрутах Адель)). В общем какой-то осадочек. И стратегия у Димы лучше. В любом случае радостно за Соня, Риту и Лёву.
Не толкал Саша никого. Не выдумывайте. Наоборот, очень поддержал
+14
0
+14
девочка с огненным характером) для меня открытия))
+18
-5
+13
Ответ Нурсултан Хамзаев
девочка с огненным характером) для меня открытия))
Это мама, как она говорит, если уж вышла на лёд, то не фиг делать "г...но" вот Лена и бьётся об лёд до последнего
+13
0
+13
Ответ pas33pas
Возможно что подобные "противостояния" это ещё и коммерческая тема и соскочить с темы им уже никто не даст, разве что кто-то совсем поломается.
Маме Лены надо перестать лезть со своими комментариям и внушать дочери о её величественности!!!!! Достаточно просто верить в ребёнка и поддерживать. Иначе все приходит к тому, что случилось сегодня. Лена ехала на свои каскады, чтоб перепрыгивать Маргариту, и тут адреналин "сыграл"не в её пользу !
+13
0
+13
Ответ Мария Тихонова
Там не было особо вариантов - в первом туре только тройные, во втором обязательно надо было два разных четверных, а у Лены только сальхов, второго нет. Но да, видно, что после двух каскадов тут же выходить ещё раз было уже тяжело, устала.
Надо было не Влада в первый тур, а Лену ставить.
+12
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Вчера удивлялись словам мамы про травму и вспоминали, что Лена почти на каждом старте с травмой(если верить словам той же мамы). Теперь ясно, что она от нервов падает, накручивается.
Девочке скорейшего восстановления, очень жалко, что так случилось. И здоровья, всем!
+12
-1
+11
Ответ Ezhevika33
На её месте и Базылюк могла быть, и любой из малышни. Что и требовалось доказать. А как она плакала, бедная. Гонят совсем ещё детей на квады, каскады 4-4 непонятно ради чего.
К маме претензии предъявляйте. Она жаловалась, что тренер Лютиков не разрешает Лене квады прыгать, поэтому они сами подкатываются с кем-то на катке в ТЦ. Никто не заставлял Лену участвовать в этом турнире, ну а раз вышла, могла бы и тройными прыжками обойтись. Некоторые участники вообще ничего не сделали. Риту тоже на 4-4 никто не гнал, она его в охотку прыгнула, и как сама же пояснила, она этот каскад особо и не тренирует. А чтоб совсем не травмироваться, тогда лучше на диване лежать)
+15
-4
+11
Ответ Мария Тихонова
Там не было особо вариантов - в первом туре только тройные, во втором обязательно надо было два разных четверных, а у Лены только сальхов, второго нет. Но да, видно, что после двух каскадов тут же выходить ещё раз было уже тяжело, устала.
Можно было Лену на тройные, а Влада на каскады
+10
0
+10
Хорошо, что обошлось без травмы локтевой или лучевой кости. Падение было очень неприятным.
+10
0
+10
Ответ Мороженко
Зачем было ставить маленькую Лену с одним четвёртым под конец турнира на 5 прыжков, неужели нельзя было сделать так, что бы Дикиджи, например, прыгал, а она бы в другом раунде
Тактика капитана. И все таки она постабильнее Дикого выступала
+11
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+10
Ответ Инна1945
Комментарий скрыт
Проморгала? Если Соня выиграет следующие ОИ, тогда да, проморгала. Вы думаете Этери как-то тронуло Сонино 2е место на ЧР? Никак.
+16
-6
+10
устал ребенок - слишком много у нее турниров. Но команда прекрасно ее поддержала
+10
0
+10
Ответ Olga.t
Маленькая Марго отпрыгала в последнем раунде без ошибок.
ну Марго постабильнее Лены в целом....
+12
-2
+10
Ответ Мороженко
Зачем было ставить маленькую Лену с одним четвёртым под конец турнира на 5 прыжков, неужели нельзя было сделать так, что бы Дикиджи, например, прыгал, а она бы в другом раунде
Согласна проигрыш тактический а не Лены
+10
-1
+9
Ответ Tanya Reed
Мама сама вчера дочку сглазила, назвав «великой». Искала справедливости, забыв как обзывала Риту и ее семью последними словами. Ну вот, справедливость и восторжествовала, чистый хвост победил грязный язык
Да.....
Рита прекрасная девочка и Лена тоже, но мамы у них совершенно разные ! Поэтому одна уверенна, выдержанна и спокойна, а Лена постоянно на "нервяке" и в выдуманном противостоянии !
+8
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+8
Лена боец, быстро справилась с эмоциями и снова улыбается. Надеюсь, далеко пойдет) Здоровья и успехов!
+10
-2
+8
Ответ Мороженко
Зачем было ставить маленькую Лену с одним четвёртым под конец турнира на 5 прыжков, неужели нельзя было сделать так, что бы Дикиджи, например, прыгал, а она бы в другом раунде
Там не было особо вариантов - в первом туре только тройные, во втором обязательно надо было два разных четверных, а у Лены только сальхов, второго нет.

Но да, видно, что после двух каскадов тут же выходить ещё раз было уже тяжело, устала.
+8
0
+8
Ответ ДИАНА
Маме Лены надо перестать лезть со своими комментариям и внушать дочери о её величественности!!!!! Достаточно просто верить в ребёнка и поддерживать. Иначе все приходит к тому, что случилось сегодня. Лена ехала на свои каскады, чтоб перепрыгивать Маргариту, и тут адреналин "сыграл"не в её пользу !
Мама сама вчера дочку сглазила, назвав «великой». Искала справедливости, забыв как обзывала Риту и ее семью последними словами. Ну вот, справедливость и восторжествовала, чистый хвост победил грязный язык
+10
-3
+7
Ответ Инна1945
Комментарий скрыт
Тутберидзе отлично знает, что делает. Достаточно посчитать количество ее чемпионов и среди взрослых, и юниоров)
+9
-2
+7
Бедная малышка, здоровья!
+7
0
+7
Ответ Ezhevika33
Мамы этих детей, конечно, отдельный разговор. Но организаторы турнира сами допустили 12-летних. Никуда бы мама спортсменку не заявила, если бы были ограничения по возрасту. Про Базылюк - вот только не надо эту песню про " сама прыгнула" . Она его прыгнула потому, что тренировала. А тренировала потому , что готовилась к турниру под руководством штаба. Штаб не знает, что именно будет прыгать и прыгает 12-тилетняя спортсменка, по-вашему? Они несут ответственность за несовершеннолетнюю, здесь песня про " всё сама" не прокатит.
Ну да, у вас логика как у мамы Лениной, если выступила хорошо, то это Лена «великая» (с) спортсменка, а если плохо, то штаб должен нести ответственность. Не зря эту маму с дочкой отовсюду повыгоняли, и сейчас пойдут на новый сезон других тренеров-«упырей»(с) искать.
+7
-1
+6
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