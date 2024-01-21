Елена Костылева дважды упала во время финального раунда чемпионата России по прыжкам и повредила руку
Фигуристка Елена Костылева упала во время пятого раунда чемпионата России по прыжкам.
В этом раунде фигуристы исполняли каскады или комбинации из пяти прыжков.
Костылева упала с четверного сальхова, затем зашла на второй прыжок, который также завершился падением.
Фигуристка получила за свое выступление 7,80 балла. Во время падения она повредила руку.
пусть побыстрее забудет свою неудачу в финале и не зацикливается на ней.
Девочке скорейшего восстановления, очень жалко, что так случилось. И здоровья, всем!
Рита прекрасная девочка и Лена тоже, но мамы у них совершенно разные ! Поэтому одна уверенна, выдержанна и спокойна, а Лена постоянно на "нервяке" и в выдуманном противостоянии !
Но да, видно, что после двух каскадов тут же выходить ещё раз было уже тяжело, устала.