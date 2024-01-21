Елена Костылева дважды упала во время финального раунда чемпионата России по прыжкам и повредила руку

Фигуристка Елена Костылева упала во время пятого раунда чемпионата России по прыжкам.

В этом раунде фигуристы исполняли каскады или комбинации из пяти прыжков.

Костылева упала с четверного сальхова, затем зашла на второй прыжок, который также завершился падением.

Фигуристка получила за свое выступление 7,80 балла. Во время падения она повредила руку.