Никита Володин: «Отказываться от российского гражданства я не собираюсь. Получать визу, чтобы домой приехать – я к такому не смогу привыкнуть»

Перешедший в сборную Германии фигурист не будет отказываться от гражданства РФ.

С нынешнего сезона Никита Володин выступает за немецкую команду в паре с Минервой Фабьен Хазе. В декабре они выиграли финал Гран-при в Пекине.

– С получением гражданства проблем нет?

– У немцев все очень четко. Мне сказали, что от меня требуется сдать немецкий на уровень В1, небольшие вопросы по истории будут, но со всем остальным трудностей будет поменьше. Если будем показывать хорошие результаты, и страна в нас будет заинтересована, все разрешится.

– Германия ведь в этом плане страна достаточно консервативная, как я читал – второе гражданство там очень тяжело получить, часто приходится отказываться от первого. Придумали уже, как решать этот вопрос?

– С этим проблем не будет, потому что отказываться от российского гражданства я не собираюсь. Потому что как это так – мне что, визу надо получать, чтобы к себе домой приехать? Я к такому не смогу привыкнуть. Конечно, это будет двойное гражданство. Сейчас в Германии с этим проще, вышел закон недавно с послаблениями на этот счет. Так что теперь все зависит от нас, – рассказал Володин.