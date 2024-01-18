Никита Володин: «Отказываться от российского гражданства я не собираюсь. Получать визу, чтобы домой приехать – я к такому не смогу привыкнуть»

Теги сборная России пары переходы Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Перешедший в сборную Германии фигурист не будет отказываться от гражданства РФ.

С нынешнего сезона Никита Володин выступает за немецкую команду в паре с Минервой Фабьен Хазе. В декабре они выиграли финал Гран-при в Пекине.

– С получением гражданства проблем нет?

– У немцев все очень четко. Мне сказали, что от меня требуется сдать немецкий на уровень В1, небольшие вопросы по истории будут, но со всем остальным трудностей будет поменьше. Если будем показывать хорошие результаты, и страна в нас будет заинтересована, все разрешится.

– Германия ведь в этом плане страна достаточно консервативная, как я читал – второе гражданство там очень тяжело получить, часто приходится отказываться от первого. Придумали уже, как решать этот вопрос?

– С этим проблем не будет, потому что отказываться от российского гражданства я не собираюсь. Потому что как это так – мне что, визу надо получать, чтобы к себе домой приехать? Я к такому не смогу привыкнуть. Конечно, это будет двойное гражданство. Сейчас в Германии с этим проще, вышел закон недавно с послаблениями на этот счет. Так что теперь все зависит от нас, – рассказал Володин.

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Viks
Не думаю, что Володин успеет получить немецкое гражданство до олимпиады в Милане. Про экзамен он слышал, а вот про стаж проживания в Германии - нет.
Конечно Володин о себе меньше знает,чем комментаторы спортса.Они и по прыжкам,и по недокрутам ,и по весу ,и по костюмам с перьями,и по гражданству крутые специалисты)
+24
-1
+23
Есть небольшая проблема🙈 закон этот еще не вышел, на данный момент это законопроект. Когда и в каком виде будет принят, понимания нет.
+12
-2
+10
Ответ Fellina
Германия не признает двойного гражданства. «Его не тяжело получить», тк они признают только одно. Где Германия, и где послабления?!
Не двойное. Второе. Это разные вещи.
+8
-1
+7
Ответ Viks
"Я к такому не смогу привыкнуть. Конечно, это будет двойное гражданство. " --- Не сможешь привыкнуть - поедешь назад в Полтаву или откуда ты там прибыл в Германию. А гражданство будет не двойное, а то, какое немецкий закон тебе позволит - пока позволяет жить в Германии с российским и не более того.
Слушайте,заканчивайте раздавать указания спортсменам в пренебрежительном тоне.Володин не полы приехал подметать,его взяла федерация,значит существует юридическое сопровождение.Главное в его случае,их катание с партнершей и прогрессирование.Если это будет,то приложится и все остальное.
+11
-4
+7
Германия не признает двойного гражданства. «Его не тяжело получить», тк они признают только одно. Где Германия, и где послабления?!
+7
-3
+4
Думаю, что придётся всё - таки делать выбор...
+5
-1
+4
он лукавит, закон о разрешении второго гражданства будет в бундестаге рассматриваться только весной, пока есть запрет на второе гражданство. может конечно есть исключения? но я как житель Германии о них не слышал
+3
0
+3
Ответ Fellina
Германия не признает двойного гражданства. «Его не тяжело получить», тк они признают только одно. Где Германия, и где послабления?!
В проекте. Планируют принять такой закон в ближайшие пару лет.
+3
0
+3
Ответ Viks
Не думаю, что Володин успеет получить немецкое гражданство до олимпиады в Милане. Про экзамен он слышал, а вот про стаж проживания в Германии - нет.
в законе есть лазейка про уникальных специалистов. здесь немецкий ОК должен ходатайствовать видимо. Но проблемы того что второе гражданство не положено это не решает
+3
0
+3
Ответ Willie S
Не двойное. Второе. Это разные вещи.
Разницу между двойным и вторым гражданством местным писателям вообще не понять - они даже не подозревают о ней.
+3
-1
+2
Ответ Оскар Муравьёв
Во многих странах запрещено иметь множественное гражданство но по факту люди имеют и три паспорта и ничего
И в Германии люди имеют по три паспорта, но есть определенные условия. Как то еврейские корни, разные гражданства по двум родителям, второе гражданство страны ЕС и другие. Никита, очевидно, ни под одно из них не попадает.
+1
0
+1
Ответ Viks
Не заливай. Знакомая еврейка вынуждена была сдать российский паспорт, хотя она прибыла в Германию по спецквоте для жерт фашизма: бабушка у неё пострадавшая.
Я не заливаю, почитайте немецкое законодательство, чтобы не по одной знакомой ориентироваться. Надо чтобы соблюдались все условия.
+2
-1
+1
Ответ missis-Zima
Конечно Володин о себе меньше знает,чем комментаторы спортса.Они и по прыжкам,и по недокрутам ,и по весу ,и по костюмам с перьями,и по гражданству крутые специалисты)
Тут специалисты на любой вкус собрались..
+3
-2
+1
Ответ Viks
Личная неприязнь. Аж кушать не могут.
На-на! Всегда интересно, как может передаться личная неприязнь на расстоянии?!
+1
0
+1
Ответ Danila BGR
B1 довольно высокий уровень. За год трудно освоить
Очень даже легко, если реально хотеть изучать язык, а не тусоваться каждый вечер. B1 это средний уровень владения , вот С2 освоить за год практически невозможно, а если трудиться не покладая рук то и С1 возможно при том, что человек будет ежедневно практиковать свои навыки в общении с другими людьми.
+1
0
+1
Ну язык надо выучить. Чемпионы Германии должны давать интервью на немецком. Английский там не прокатит.
+2
-1
+1
Ответ Антон Бас
он лукавит, закон о разрешении второго гражданства будет в бундестаге рассматриваться только весной, пока есть запрет на второе гражданство. может конечно есть исключения? но я как житель Германии о них не слышал
Согласна, все ждут этот закон в начале весны, тоже жду его, возможно его примут уже в начале марта.
+1
0
+1
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Да кому нужен ВАШ ликбез, тем более не всегда ( далеко) правдивый.
0
0
0
Ответ Asya Franke
Оно не сомнительное, там тоже есть свои условия. Надо читать законы. У меня есть такие знакомые, у которых по еврейской линии 2 паспорта. Возможно, они приезжали как поздние переселенцы.
Возможно. Или еще проще- получили немецкое гр-во, а уже потом- израильское. И не стали об этом уведомлять немцев.
0
0
0
Ответ missis-Zima
Слушайте,заканчивайте раздавать указания спортсменам в пренебрежительном тоне.Володин не полы приехал подметать,его взяла федерация,значит существует юридическое сопровождение.Главное в его случае,их катание с партнершей и прогрессирование.Если это будет,то приложится и все остальное.
С точки зрения федерации ему гражданство вообще не нужно, пока не стоит вопрос о возможном участии в ОИ, т.е. как минимум- год. Если за этот год пара проявит себя как ценное приобретение для страны- федерация с полным основанием сможет аппелировать к министерству иммиграции об исключении из общих правил.
Ну а если не проявит- спокойно будут кататься статистами по всем ГС.
0
0
0
Ответ Ir_rish
По поводу еврейских корней- сомнительное заявление. Подруге-израильтянке пришлось отказаться от израильского гр-ва в пользу получения немецкого. (Будучи замужем за немцем и имея рожденного в этом браке ребенка.) Возможно, действительно есть сейчас какие-то варианты- но Никиту как источник информации я бы всерьез не рассматривала.
Оно не сомнительное, там тоже есть свои условия. Надо читать законы. У меня есть такие знакомые, у которых по еврейской линии 2 паспорта. Возможно, они приезжали как поздние переселенцы.
0
0
0
Ответ Asya Franke
И в Германии люди имеют по три паспорта, но есть определенные условия. Как то еврейские корни, разные гражданства по двум родителям, второе гражданство страны ЕС и другие. Никита, очевидно, ни под одно из них не попадает.
По поводу еврейских корней- сомнительное заявление.
Подруге-израильтянке пришлось отказаться от израильского гр-ва в пользу получения немецкого. (Будучи замужем за немцем и имея рожденного в этом браке ребенка.)
Возможно, действительно есть сейчас какие-то варианты- но Никиту как источник информации я бы всерьез не рассматривала.
0
0
0
Ответ Viks
Он не лукавит - он просто слышал звон, но не знаект, где он. Володин видит немецкую жизнь только из окна общежития в Берлине, а на катке и окон нет.
А вы её откуда видите?
0
0
0
Ответ Asya Franke
В проекте. Планируют принять такой закон в ближайшие пару лет.
В марте 2024
0
0
0
Ответ Willie S
Не двойное. Второе. Это разные вещи.
Поясните пожалуйста, какая разница в названии, суть вроде бы одна?
0
0
0
Ответ Viks
"Согласно законопроекту, подать заявку на гражданство Германии можно будет через 5 лет проживания в стране. Сейчас — только после 8-ми. При этом в особых случаях получить паспорт можно будет и спустя 3 года, если заявителя признают «особенно хорошо интегрированным»
Понятно, что "на общих основаниях" ему это гражданство вообще не нужно. А если пара докажет свои "претензии" на исключение из правил (что выглядит более чем сомнительным)- то и знание правил и языка не понадобится.
0
0
0
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Во-первых, не единственная, во-вторых, законы в демократических странах меняются.
+3
-3
0
Ответ Asya Franke
Есть небольшая проблема🙈 закон этот еще не вышел, на данный момент это законопроект. Когда и в каком виде будет принят, понимания нет.
если учесть настроения в народе по отношению темы мигрантов, плюс опросы, часть правительственной коалиции склоняется не торопиться с этим законом
0
0
0
Ответ Danila BGR
B1 довольно высокий уровень. За год трудно освоить
Почему год? У него есть 3 года, как минимум, и это по новому законопроекту
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий