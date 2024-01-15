Ветлугин о турнире шоу-программ: «Я обязательно поучаствую и покажу нечто взрывное, как в прошлом году»

Фигурист Матвей Ветлугин пообещал «взрывной» номер на турнире шоу-программ.

Фигурист Матвей Ветлугин во время фан‑встречи группы Алексея Мишина рассказал «Матч ТВ», что намерен участвовать в турнире по шоу‑программам и показать там оригинальный номер.

Турнир пройдет 8–10 марта в Санкт‑Петербурге. В прошлом году Ветлугин с пародийным номером получил за выступление 14,91 балла и занял 21‑е место из 24‑х.

Шоу-соревнования «Русский вызов» пройдут 8-10 марта в Санкт-Петербурге. В прошлом году Ветлугин выступил в образах из программ Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«В турнире по шоу‑программам я обязательно поучаствую и покажу нечто взрывное, как в прошлом году. Правда, пока что номер не готов, мы позже начнем. В планах на ближайшее время у меня – чемпионат по прыжкам и чемпионат Санкт‑Петербурга. А о шоу‑программах, кроме Ягудина, сейчас никто не думает», – сказал Ветлугин.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 19-22 января.

«У меня сейчас все мысли о прыжковом турнире. Посмотрим, все ли до него доедут. Через час у нас тренировка, разминка. Будем смотреть по состоянию и решать, кто что будет показывать.

Буду ли я выступать в личном зачете? Не знаю, зависит от квалификации, что я покажу на командном этапе и в каком настроении буду после. У нас только Женя Семененко обеспечил себе участие в личном турнире», – отметил Ветлугин.