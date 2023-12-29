Семененко о турнире шоу-программ: «Туда стоит выходить не для борьбы за место, а чтобы попробовать что-то новенькое, порадовать зрителя»

Евгений Семененко рассказал, какие цели ставит на турнир шоу-программ.

– Хочешь ли в этом сезоне принять участие в турнире шоу-программ?

– Конечно. Мне кажется, туда стоит выходить не для борьбы за место, а просто чтобы попробовать что-то новенькое, показать какую-то свежую необычную программу и порадовать зрителя.

– Такое мнение сложилось у тебя из-за того, как сложился турнир в прошлом году с точки зрения судейства, или оно было изначально?

– Приоритет по сезону у других соревнований, где хотелось бы победить, а здесь нужно творчески подойти к созданию номера.

– Твои знаковые показательные номера связаны одной деталью – сначала был «Фрост», затем «Фантом» на турнире шоу-программ, летом появилась программа про Фавна – все на одну букву. Чего ждать дальше?

– Я не замечал, забавное совпадение, ха-ха. Вечером зайду в музыку, введу «Ф» и буду смотреть, что есть.

– Каковы твои ближайшие планы?

– Сейчас нужно отдохнуть хотя бы денек, затем подготовиться к шоу и выступить. После этого удастся чуть-чуть отдохнуть дома и затем надо возвращаться к привычному образу жизни, – сказал фигурист.