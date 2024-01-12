Мишин о тройном акселе Туктамышевой: «Для Лизы все возможно. Но задача трудная»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает, что чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой будет сложно вернуть тройной аксель.

В октябре фигуристка приостановила карьеру. Сегодня она сообщила, что хочет восстановить прыжок ультра-си.

«Для Лизы все возможно. Но задача трудная», – сказал Мишин.