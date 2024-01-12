Мишин о тройном акселе Туктамышевой: «Для Лизы все возможно. Но задача трудная»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает, что чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой будет сложно вернуть тройной аксель.

В октябре фигуристка приостановила карьеру. Сегодня она сообщила, что хочет восстановить прыжок ультра-си.

«Для Лизы все возможно. Но задача трудная», – сказал Мишин.

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10 комментариев
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Только без травм.
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Задача трудная, но для Лизы вполне выполнимая, её поклонники в этом уверены)))
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Я бы на месте Лизы и Мишина сначала бы прыгнул, а потом рассказывал бы, что вот сейчас они за день до старта начнут тренироваться, задача трудная, но... гений профессора и дарование императрицы...

Скорее всего уже давно триксель восстановлен, но, с другой стороны, Лиза очень психологически нестабильная, так что может и с восстановленного после перерыва упасть легко.
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Как это по всё по-нашему, создавать себе трудности, а потом преодолевать их...
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а может четверной за одно?
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Ответ Алеся Ткаченко
Только без травм.
да. а то на шоу у навки она себе трещену в ребре заработала
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Ответ Maria L
да. а то на шоу у навки она себе трещену в ребре заработала
Кошмар
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