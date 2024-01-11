Алина Загитова: «Когда пришли победы, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего я выбрала этот вид спорта»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала. что в детстве ей не нравилось заниматься фигурным катанием.

«Наверное, дети в начале своего пути до конца не понимают, для чего это, просто родители приводят на каток, и начинают заниматься, потому что его привели. Нет понятия того, что ты можешь достичь каких-то успехов. 

Лично мне в детстве не нравилось ходить на лед, на тренировки, я плакала. Потом, когда пришли какие-то результаты, какие-то победы, пусть даже и маленькие, мне начало нравиться, и в принципе после такого периода моей жизни, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего в принципе я выбрала этот вид спорта. 

То есть мне очень нравится, и я нахожу в этом себя, свое ощущение счастья», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.

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50 комментариев
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«Когда пришли победы, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего я выбрала этот вид спорта».

Кто-нибудь может объяснить, что данной фразой хотел сказать этот человек с интеллектом котенка?
+39
-6
+33
Она безызбежно прочитала это на глазах.
+21
-5
+16
Ответ Nat_Cher
вот оно, современное высшее образование!
Я бы даже сказал верхнее образование
+16
-1
+15
Чего?:)
+13
-4
+9
Футбол - то, ради чего футболисты выбрали футбол. Все понятно.
+8
-1
+7
Ответ Вечно в бане
«Когда пришли победы, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего я выбрала этот вид спорта». Кто-нибудь может объяснить, что данной фразой хотел сказать этот человек с интеллектом котенка?
Она хотела сказать, что выбрала фигурное катание из-за фигурного катания.
+6
0
+6
Алине лучше даже не пытаться говорить сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями😂 В 99% случаев согласование частей неправильное. Надо для начала как в детском саду разбивать на простые, по 3-5 слов - так хотя бы понятно будет, что она хотела сказать
+13
-7
+6
Алине в детстве не нравилось фигурное катание, ее недовольство было написано на глазах
+8
-2
+6
Хоспаде, что тут непонятного. Она выбрала этот вид спорта чтобы ФИГУРНО КАТАТЬСЯ.
+5
0
+5
вот оно, современное высшее образование!
+8
-4
+4
"Фигурное катание - это то, ради чего я выбрала этот вид спорта"
Остальные выбирают этот вид спорта ради игры в бадминтон наверное
+7
-4
+3
Тут нужна пояснительная бригада
+3
0
+3
Фигурное катание - это то, ради чего она выбрала фигурное катание)))
Такой широты мыслей не было даже у Кличко!
+6
-4
+2
Перевод будет?
+5
-3
+2
Ответ Вечно в бане
«Когда пришли победы, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего я выбрала этот вид спорта». Кто-нибудь может объяснить, что данной фразой хотел сказать этот человек с интеллектом котенка?
Не обижайте котят.
+6
-4
+2
Думал это Стэйтема цитата
+4
-2
+2
Не только лишь все могут выбрать фигурное катание
+5
-3
+2
Правильно тут кто-то писал, что чем дальше, тем хуже речь. Никакого развития, о котором она все время говорит.
Интересно, как это перевели китайцы на понятный...)
+5
-3
+2
Котёнок сидит кубики складывает: опять ничего не получается, и так тоже не получается....ну и пожалуйста
+4
-3
+1
Ответ Nat_Cher
вот оно, современное высшее образование!
Не, высшее образование тут ни при чем. Это просто Алина Загитова
+1
0
+1
Когда они ушли, я закрыла дверь
+3
-2
+1
Безызбежно, там где верх Москвы, там и низ, да вы самими сабими догадалися уже!
+2
-1
+1
Когда важно, что под " шлемом"... Похоже, ей надо больше читать и пересказывать текст вслух. Как это делают дети в начальной школе. Я ещё могу понять какие-то оговорки: вот она слышала интересное слово, вроде "неизбежно" , попыталась повторить - и всё перепутала...Но то как она строит предложения искажает их смысл
+3
-2
+1
Даже догадаться сложно, что имелось в виду.
+1
0
+1
Бегло прочитал заголовок и пошел дальше серфить, и тут мой мозг догнал: чего-чего?
+3
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Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что! )
+3
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сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству "Хунь я ли"
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Ответ Marina S
Чего?:)
Чувствую, что это будет самый заплюсованный комментарий
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Ответ bolelschiza
В список цитат великой
Впоследствии можно книгу выпустить))
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Ответ RMandYNWA
Такой же подробный разбор вью другой фигуристки? Никогда )) «Вся популярность фигурного катания держится на Алине Загитовой» (с) - великий классик и мыслитель Спортса Маргарита Михайловна
Ну какое подробное? Тут в каждом абзаце - песня.
В первом предложении тоже полная беда с согласованием, получается, что родители приводят ребенка на каток - и начинают заниматься, потому что его (ребенка своего) привели.
Алину уже давно не надо никуда толкать: сама постоянно падает и катится на потеху публике.
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