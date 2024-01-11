Алина Загитова: «Когда пришли победы, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего я выбрала этот вид спорта»

Алина Загитова рассказала. что в детстве ей не нравилось заниматься фигурным катанием.

«Наверное, дети в начале своего пути до конца не понимают, для чего это, просто родители приводят на каток, и начинают заниматься, потому что его привели. Нет понятия того, что ты можешь достичь каких-то успехов.

Лично мне в детстве не нравилось ходить на лед, на тренировки, я плакала. Потом, когда пришли какие-то результаты, какие-то победы, пусть даже и маленькие, мне начало нравиться, и в принципе после такого периода моей жизни, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего в принципе я выбрала этот вид спорта.

То есть мне очень нравится, и я нахожу в этом себя, свое ощущение счастья», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.