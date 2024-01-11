Алина Загитова: «Когда пришли победы, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего я выбрала этот вид спорта»
Алина Загитова рассказала. что в детстве ей не нравилось заниматься фигурным катанием.
«Наверное, дети в начале своего пути до конца не понимают, для чего это, просто родители приводят на каток, и начинают заниматься, потому что его привели. Нет понятия того, что ты можешь достичь каких-то успехов.
Лично мне в детстве не нравилось ходить на лед, на тренировки, я плакала. Потом, когда пришли какие-то результаты, какие-то победы, пусть даже и маленькие, мне начало нравиться, и в принципе после такого периода моей жизни, я поняла, что фигурное катание – это то, ради чего в принципе я выбрала этот вид спорта.
То есть мне очень нравится, и я нахожу в этом себя, свое ощущение счастья», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.
Кто-нибудь может объяснить, что данной фразой хотел сказать этот человек с интеллектом котенка?
Остальные выбирают этот вид спорта ради игры в бадминтон наверное
Такой широты мыслей не было даже у Кличко!
Интересно, как это перевели китайцы на понятный...)
В первом предложении тоже полная беда с согласованием, получается, что родители приводят ребенка на каток - и начинают заниматься, потому что его (ребенка своего) привели.
Алину уже давно не надо никуда толкать: сама постоянно падает и катится на потеху публике.