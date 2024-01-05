Евгения Медведева: «Многие называют меня блогером, но мне это не нравится. Психолог озаглавила меня как «творец» – творец контента, искусства на льду»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Медведева рассказала, что ей нравится, когда ее называют «творцом».

– Как ты себя позиционируешь? Карьера спортивная завершилась. Ты теперь в каком статусе предстаешь перед публикой?

– Меня многие называют блогером, но мне это вообще не нравится. Что за бред? Тиктокер, блогер... Вообще такая себе тема.

Я не отрицаю того, что я веду блог и тикток. Это один из способов заработка. Момент был, момент есть, ха-ха. Мы вот с психологом обсудили эту тему, и она меня озаглавила как «Творец».

Творец контента, творец искусства на льду, творец красоты и нескромности в этом мире. Мне понравилось – творец, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью на Okko.

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»

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95 комментариев
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Я тоже хочу к этому психологу!)
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Мне тоже не нравятся слова тиктокер и блогер, пусть все будут творцами😊
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Твори как можно больше различного интересного контента
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Отличное шоу! Ждём новые творения Жени: номера, выпуски шоу, видео ролики, танцы
+18
-5
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Ответ Cruel Snake
Творец После олимпиады 2018, действия, слова, высказывания Евгении, многие воспринимали: —Ты что творишь? Исполняешь...
А что такого она исполняла?
+13
0
+13
Ответ Tytti
Отличное шоу! Ждём новые творения Жени: номера, выпуски шоу, видео ролики, танцы
Кстати о танцах интересно когда будет танец Саши и Жени
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-1
+12
Ответ Mary
Кстати о танцах интересно когда будет танец Саши и Жени
Скоро))
+12
0
+12
Ответ lepestok
она, конечно, никакой не блогер. Творец.... а что она сотворила?)))
Творит красоту на льду
+17
-6
+11
В выпуске Женя это шутя сказала, но всё правильно, Женя, это искусство.
+14
-3
+11
Красиво психолог назвала, мне нравится "творец" 😊
+18
-7
+11
Ответ Мэй Касахара
Зовите меня просто Бог, не надо церемониться
Богиня 😉
+11
-1
+10
Ответ lepestok
она, конечно, никакой не блогер. Творец.... а что она сотворила?)))
Много много красоты на льду
+16
-6
+10
Ответ United
Торец
Творческая личность
+12
-2
+10
Ответ natalado
Лишний - Менделеев. Он не творил. Таблица ему сама приснилась😂
Завидую чувству юмора поклонников Медведевой. Это Женя так на вас влияет?.
+10
0
+10
Ответ Сашуля П
Да, хорошо рисует, рукодельничать любит.
Талантливый человек талантлив во всем
+12
-2
+10
Да и в принципе не нужно загонять себя в какие-то рамки, так что "творец" отлично подходит)
+13
-3
+10
Ответ Илларион
Обещали в январе, после новогодних шоу, но теперь не понятно, Женя едет в Китай
Ждем 😌
+10
-1
+9
Ответ Анна Беляева
Думаю, четверо из 5 возьмут самоотвод, чтобы не греться в лучах света истинного "творца".
У каждого есть выбор что делать, за кем следить. Если вы здесь смею предположить что вы тот 1 и 5 которой самоотвод не взял
+10
-1
+9
Ответ Сашуля П
Скоро))
Ох уж это любимое скоро 😁
+10
-1
+9
Ответ Mary
Кстати о танцах интересно когда будет танец Саши и Жени
Обещали в январе, после новогодних шоу, но теперь не понятно, Женя едет в Китай
+10
-1
+9
Ответ Tacciana
Я тоже хочу к этому психологу!)
И я!)
+10
-1
+9
Выпуск на окко очень понравился. Все юморные, повеселили, давно так не смеялась. А по поводу того, в каком статусе теперь Женя, то лично для меня она была и есть прежде всего фигуристка.
+11
-2
+9
Просьба выражаться скромно и лаконично - богиня
+8
0
+8
Ответ lepestok
она, конечно, никакой не блогер. Творец.... а что она сотворила?)))
Например: номера себе ставила. Творческий человек, у Жени много творческих увлечений
+11
-3
+8
Ответ lepestok
она, конечно, никакой не блогер. Творец.... а что она сотворила?)))
Красоту на льду и в жизни!
+11
-3
+8
Ответ Tytti
Например: номера себе ставила. Творческий человек, у Жени много творческих увлечений
Да, хорошо рисует, рукодельничать любит.
+10
-2
+8
Ответ Анна Беляева
Леонардо да Винчи, Михаил Ломоносов, Уильям Шекспир, Дмитрий Менделеев, Евгения Медведева. Кто же лишний в этом скромном списке творцов? А если без шуток. Врач называет себя врачом, учитель учителем, ученый ученым. А как человек толком ничего путнего не делает - творец, креэйтр, духовный наставник и прочее аморфное.
Последнее ваше предложение, видимо, к вам и относится.
+10
-2
+8
Ответ Аленка_76
И я!)
А где это можно посмотреть? Название программы подскажите, плиз.
Читаю восторги от этой программы, но что-то не соображу, где.
+10
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Вероятнее всего слово "творец" в данном случае психологом взято из одной из классификаций архетипов личности (пару раз на просторах интернета мне попадались довольно объемные психологические тесты, в которых было понятие "творец"). Странно, что в чат ещё не вошли психологи - переквалифицировались, наверное
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0
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Ответ Илларион
А если без шуток, лишний ваш комментарий
Сколько читаю её комментарии, они все лишние. Зависть в них.
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