Евгения Медведева: «Многие называют меня блогером, но мне это не нравится. Психолог озаглавила меня как «творец» – творец контента, искусства на льду»

Медведева рассказала, что ей нравится, когда ее называют «творцом».

– Как ты себя позиционируешь? Карьера спортивная завершилась. Ты теперь в каком статусе предстаешь перед публикой?

– Меня многие называют блогером, но мне это вообще не нравится. Что за бред? Тиктокер, блогер... Вообще такая себе тема.

Я не отрицаю того, что я веду блог и тикток. Это один из способов заработка. Момент был, момент есть, ха-ха. Мы вот с психологом обсудили эту тему, и она меня озаглавила как «Творец».

Творец контента, творец искусства на льду, творец красоты и нескромности в этом мире. Мне понравилось – творец, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью на Okko.

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