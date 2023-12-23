Чемпионат Японии. Уно победил, Кагияма – 2-й, Ямамото – 3-й

Теги результаты чемпионат Японии мужское катание Шома Уно Сота Ямамото Казуки Томоно Юма Кагияма Шун Сато Као Миура Фигурное катание

Шома Уно выиграл чемпионат Японии по фигурному катанию.

Чемпионат Японии

Нагано

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно – 298,04

2. Юма Кагияма – 292,10

3. Сота Ямамото – 287,00

4. Као Миура – 280,08

5. Шун Сато – 273,04

6. Казуки Томоно – 271,52

Произвольная программа

1. Юма Кагияма – 198,16

2. Шома Уно – 193,35

3. Сота Ямамото – 192,42

4. Као Миура – 186,17

5. Казуки Томоно – 184,64

6. Шун Сато – 183,24

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8 комментариев
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Шома шестикратный теперь, наравне с Юзу и Мао. Легенда. :) последняя разминка была зубодробительной сегодня, все катали очень здорово. Тем почетнее победа!
+10
-4
+6
Ямамото отлично откатал обе программы, без единой ошибки, обыграл Кагияму в технике оба раза, но его сильно прижали компонентами (85 против 92 у Юмы, это ниже, чем у Дикиджи на ЧР). Так что не только в России оценки спорные, хотя в Японии судят чуть пожёстче. Кагияма упал на 4S в короткой.
У Сёмы два q на квадах и без третьего каскада, хотя КП он выиграл уверенно
+5
-1
+4
Какое же удовольствие было смотреть последнюю разминку, все ребята молодцы. Но всё удовольствие испортили Юмой, таки вытащили его над Сотой, вот так оба дня откатал чисто, а проиграл Юме с падением в КП и незаминусованным каскадом в ПП
+3
0
+3
Ответ Mikhail Lopatin
Шома шестикратный теперь, наравне с Юзу и Мао. Легенда. :) последняя разминка была зубодробительной сегодня, все катали очень здорово. Тем почетнее победа!
Поздравляю! :) Подскажите, где можно посмотреть целиком?
+3
0
+3
Ответ Антон Сватковский
Ямамото отлично откатал обе программы, без единой ошибки, обыграл Кагияму в технике оба раза, но его сильно прижали компонентами (85 против 92 у Юмы, это ниже, чем у Дикиджи на ЧР). Так что не только в России оценки спорные, хотя в Японии судят чуть пожёстче. Кагияма упал на 4S в короткой. У Сёмы два q на квадах и без третьего каскада, хотя КП он выиграл уверенно
В Японии крайне избирательная жесткость. Кагияма сегодня подставил вторую ногу на приземлении 4т-о-3с, получил +3 :D

А наполненность программ Ямамото как раз вполне с Дикиджи сравнима в принципе. Ну мб катит получше, но прога пустая.
+4
-2
+2
Ответ Антон Сватковский
Ямамото отлично откатал обе программы, без единой ошибки, обыграл Кагияму в технике оба раза, но его сильно прижали компонентами (85 против 92 у Юмы, это ниже, чем у Дикиджи на ЧР). Так что не только в России оценки спорные, хотя в Японии судят чуть пожёстче. Кагияма упал на 4S в короткой. У Сёмы два q на квадах и без третьего каскада, хотя КП он выиграл уверенно
Настолько строго что Юме со степом отплюсовали прыжковый элемент
+1
0
+1
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