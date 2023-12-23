Чемпионат Японии. Уно победил, Кагияма – 2-й, Ямамото – 3-й
Шома Уно выиграл чемпионат Японии по фигурному катанию.
Чемпионат Японии
Нагано
Мужчины
Итоговое положение
1. Шома Уно – 298,04
2. Юма Кагияма – 292,10
3. Сота Ямамото – 287,00
4. Као Миура – 280,08
5. Шун Сато – 273,04
6. Казуки Томоно – 271,52
Произвольная программа
1. Юма Кагияма – 198,16
2. Шома Уно – 193,35
3. Сота Ямамото – 192,42
4. Као Миура – 186,17
5. Казуки Томоно – 184,64
6. Шун Сато – 183,24
У Сёмы два q на квадах и без третьего каскада, хотя КП он выиграл уверенно
А наполненность программ Ямамото как раз вполне с Дикиджи сравнима в принципе. Ну мб катит получше, но прога пустая.