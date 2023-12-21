Навка о нарядах Загитовой: «Алина раскрывается, становится женственной, сексуальной. Она ломает оковы, которые были на ней всю спортивную жизнь»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Алина Загитова стиль Фигурное катание

Татьяна Навка положительно оценила образы Алины Загитовой.

«Алина раскрывается, развивается. Она перешла 20-летнюю черту, почувствовав свободу от мамы, тренера.

Осознала свою привлекательность, что нравится зрителям и молодым людям. Она становится такой женственной, в меру сексуальной. Она не переходит черту, остается достаточно элегантной.

Я считаю, что когда, как не в ее возрасте, носить короткие юбки, показывать стройные ноги, талию. Она ломает оковы, которые были на ней всю спортивную жизнь», – сказала олимпийская чемпионка. 

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

Наряды фигуристов на жеребьевке чемпионата России: фуксия Косторной, Бойкова с игривым вырезом, Гуменник с жабо 

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23 комментария
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Вот оно что Михайлыч
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Это какие ж оковы на ней были, стесняюсь спросить?
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"Она не переходит черту, остаётся элегантной".

В каком же виде Загитова должна появиться, чтобы можно было сказать, что она "перешла черту"?
Оголенного тела все больше и больше, на жеребьёвке наряд напоминал девушку, завернутую в полотенце после дУша.. Неуместно для такого мероприятия.
ИМХО.
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Так то она всю карьеру трусы показывала.
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Стройные ноги и талию, как говорит Татьяна Навка, мы наблюдали в течкнии всей карьеры Алины)) Какие еще оковы надо сбрасывать.
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Ответ мистер бин
Так то она всю карьеру трусы показывала.
Только она?
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вроде, Загитова в парандже не каталась. какие оковы?
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Алина и в 15 лет на обложках журнала почти без юбки была. Так что, никаких оков уж точно не было. Если нравятся такие наряды, почему нет.
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" почувствовав свободу от мамы, тренера. "
Во время спорт. карьеры Мамы рядом с ней не было , а Тутберидзе на льду одевала ее шикарно .
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Ответ мистер бин
Так то она всю карьеру трусы показывала.
Также как и остальные фигуристки), а парниц и танцорш с малолетства партнёры ещё и трогают за все места🤪
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Сбросим оковы трусов, товарищи!
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Ох, как неровно дышат многие к Алине. Все обсудили, теперь перешли на трусы. Образ праздничный так же как и у остальных, сверкающих в пайетках. Новый год, господа! Алина, так держать всех в тонусе🙌
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Вот уж не надо, Алина в своих спортивных программах была более чем женственна и сексуальна! Взять хотя бы тот же "Me voy"
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Ответ Olga.t
"Она не переходит черту, остаётся элегантной". В каком же виде Загитова должна появиться, чтобы можно было сказать, что она "перешла черту"? Оголенного тела все больше и больше, на жеребьёвке наряд напоминал девушку, завернутую в полотенце после дУша.. Неуместно для такого мероприятия. ИМХО.
Вау, профессиональный стилист разобрал образы фигуристок на жеребьевке ЧР.
Алина Загитова
«Алина в лаконичном платье-бандо мини выглядит хорошо и аккуратно! Не переборщила, но можно было бы добавить акцентные аксессуары».
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Ответ Е...С
Алина и в 15 лет на обложках журнала почти без юбки была. Так что, никаких оков уж точно не было. Если нравятся такие наряды, почему нет.
Оков у фигуристок ни у кого нет, все своё ...на весь мир показывают, начиная с очень юного возраста😏
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Алина одевается так, как ИМЕННО ей нравится! Имеет право, как и все остальные.
К тому же, всё всегда к месту и всё всегда красиво!
Может именно в этом причина, почему так всех "волнуют" наряды Алины?
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Конечно стройная, грациозная Алина может себе позволить короткие юбки, да и когда это носить если не в молодости? А вот, любимице Лапо Камиле очень не идут короткие юбки, но в последнее время она всё равно пытается время от времени одевать мини, что поделаешь -молодость
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Да никогда не было на Алине никаких оков. Она оковы может надеть только на фотосессию, чтобы показать, как красиво она в них смотрится!
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Ответ мистер бин
Так то она всю карьеру трусы показывала.
А все остальные катались в скафандрах
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Ответ Olga.t
"Она не переходит черту, остаётся элегантной". В каком же виде Загитова должна появиться, чтобы можно было сказать, что она "перешла черту"? Оголенного тела все больше и больше, на жеребьёвке наряд напоминал девушку, завернутую в полотенце после дУша.. Неуместно для такого мероприятия. ИМХО.
Примерно как Лолита на вчерашней тусовке, обсуждаемой широко в интернете теперь. Повезло еще что у фигуристов ЧР, а то Алинка бы на ней наверняка тоже засветилась.
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