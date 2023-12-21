Навка о нарядах Загитовой: «Алина раскрывается, становится женственной, сексуальной. Она ломает оковы, которые были на ней всю спортивную жизнь»

Татьяна Навка положительно оценила образы Алины Загитовой.

«Алина раскрывается, развивается. Она перешла 20-летнюю черту, почувствовав свободу от мамы, тренера.

Осознала свою привлекательность, что нравится зрителям и молодым людям. Она становится такой женственной, в меру сексуальной. Она не переходит черту, остается достаточно элегантной.

Я считаю, что когда, как не в ее возрасте, носить короткие юбки, показывать стройные ноги, талию. Она ломает оковы, которые были на ней всю спортивную жизнь», – сказала олимпийская чемпионка.

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