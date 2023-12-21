Навка о нарядах Загитовой: «Алина раскрывается, становится женственной, сексуальной. Она ломает оковы, которые были на ней всю спортивную жизнь»
Татьяна Навка положительно оценила образы Алины Загитовой.
«Алина раскрывается, развивается. Она перешла 20-летнюю черту, почувствовав свободу от мамы, тренера.
Осознала свою привлекательность, что нравится зрителям и молодым людям. Она становится такой женственной, в меру сексуальной. Она не переходит черту, остается достаточно элегантной.
Я считаю, что когда, как не в ее возрасте, носить короткие юбки, показывать стройные ноги, талию. Она ломает оковы, которые были на ней всю спортивную жизнь», – сказала олимпийская чемпионка.
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В каком же виде Загитова должна появиться, чтобы можно было сказать, что она "перешла черту"?
Оголенного тела все больше и больше, на жеребьёвке наряд напоминал девушку, завернутую в полотенце после дУша.. Неуместно для такого мероприятия.
ИМХО.
Во время спорт. карьеры Мамы рядом с ней не было , а Тутберидзе на льду одевала ее шикарно .
Алина Загитова
«Алина в лаконичном платье-бандо мини выглядит хорошо и аккуратно! Не переборщила, но можно было бы добавить акцентные аксессуары».
К тому же, всё всегда к месту и всё всегда красиво!
Может именно в этом причина, почему так всех "волнуют" наряды Алины?