Алина Загитова выступит с танцевальным номером на шоу «Новогодняя история игрушек»

Алина Загитова выступит с танцем на шоу «Новогодняя история игрушек».

Фигуристка сыграет одну из главных ролей в постановке. «Новогодняя история игрушек» пройдет в Москве с 30 декабря по 5 января на территории «ЦСКА Арены».

Сюжет постановки развернется на волшебной фабрике, где находится конвейер по исполнению самых заветных желаний.

«У программ на льду и на паркете есть много общего. Поэтому я думаю, что мой опыт поможет мне передать нашу задумку в необычных для меня условиях. Что касается самого шоу, то оно точно тронет каждого гостя. Удивительная история подарит всем нам веру в чудо и новогоднюю сказку», — рассказала .