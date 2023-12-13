Алина Загитова выступит с танцевальным номером на шоу «Новогодняя история игрушек»

Теги Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова выступит с танцем на шоу «Новогодняя история игрушек».

Фигуристка сыграет одну из главных ролей в постановке. «Новогодняя история игрушек» пройдет в Москве с 30 декабря по 5 января на территории «ЦСКА Арены».

Сюжет постановки развернется на волшебной фабрике, где находится конвейер по исполнению самых заветных желаний.  

«У программ на льду и на паркете есть много общего. Поэтому я думаю, что мой опыт поможет мне передать нашу задумку в необычных для меня условиях. Что касается самого шоу, то оно точно тронет каждого гостя. Удивительная история подарит всем нам веру в чудо и новогоднюю сказку», — рассказала Загитова.

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17 комментариев
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"оно точно тронет каждого гостя"

ой-ой... 😬
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Танцевальный номер? Она же совершенно не умеет танцевать. Не дружит с хорео категорически..
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Загитова спляшет на Ёлке для детей. Нормально.
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Здорово! Интересно что за постановка и её роль)
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